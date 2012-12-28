Сегодня в Липецке: против Дня Святого Валентина липчане, состоящие в браке, куда пропали выходные 23 февраля и 8 марта?
Пострадавшего при пожаре в в СНТ «Цементник» подростка перевели из реанимации в педиатрическое отделение
Общество
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сегодня, 09:53
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Пострадавшую во время атаки БПЛА женщину оперировали в течение трёх часов
У липчанки сочетанные травмы и травматический шок. Сейчас она в реанимации.
Операция продолжалась больше трёх часов. У липчанки сочетанные травмы и травматический шок. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня липецкий врачи проведут телемедицинскую консультацию с федеральным центром и согласуют тактику лечения женщины, сообщила и.о. министра здравоохранения Анна Маркова.
Напомним, этой ночью Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников. В Липецке, Ельце и Грязях, Липецком округе, Елецком и Грязинском районах был объявлен красный уровень угрозы. Средства ПВО подавили 12 дронов. Обломки одного из них упали на территорию липецкой станции аэрации, пострадала сотрудница предприятия. Работа станции аэрации не нарушена. Обломки БПЛА также упали на территории двух частных домовладений. Пострадавших нет.
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