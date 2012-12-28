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сегодня, 09:53
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Пострадавшую во время атаки БПЛА женщину оперировали в течение трёх часов

У липчанки сочетанные травмы и травматический шок. Сейчас она в реанимации.

48-летнюю женщину, пострадавшую во время атаки БПЛА этой ночью, прооперировали.

Операция продолжалась больше трёх часов. У липчанки сочетанные травмы и травматический шок. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня липецкий врачи проведут телемедицинскую консультацию с федеральным центром и согласуют тактику лечения женщины, сообщила и.о. министра здравоохранения Анна Маркова.

Напомним, этой ночью Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников. В Липецке, Ельце и Грязях, Липецком округе, Елецком и Грязинском районах был объявлен красный уровень угрозы. Средства ПВО подавили 12 дронов. Обломки одного из них упали на территорию липецкой станции аэрации,  пострадала сотрудница предприятия.  Работа станции аэрации не нарушена. Обломки БПЛА также упали на территории двух частных домовладений. Пострадавших нет.

 
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (4)

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Гость Липецка
14 минут назад
Я в шоке. Верните радио точку в квартиры, или подъезды.(в СССР она работала и оповещала ЧС). Люди спят, как можно услышать сирены, если стоят пластиковые окна, сот.тел. нельзя держать рядом с кроватью. Мы узнали только утром, прочитав новости. Беспредел полный.
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Ч
37 минут назад
Врачи сделают всё для пострадавшей .
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Н
39 минут назад
У меня начинается депрессия. Какой- то замкнутый круг.
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Александор
43 минуты назад
Печаль и смутные перспективы.
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