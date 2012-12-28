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сегодня, 05:17

Стало известно о пострадавшей во время налета БПЛА женщине

Работница станции аэрации получила осколочные ранения. 

В результате падения обломков БПЛА на территорию липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — рассказал губернатор.

Работа станции аэрации не нарушена.

Обломки БПЛА упали также на территории двух частных домовладений. Пострадавших нет.

По словам Игоря Артамонова, после обезвреживания обломков будет оценен нанесенный ими ущерб.

Этой ночью Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников. В Липецке, Ельце и Грязях, Липецком округе, Елецком и Грязинском районах объявлен красный уровень угрозы.

С половины четвертого утра в Липецке слышались разрывы. В нескольких районах города пропало электроснабжение. По данным правительства области, оно уже восстановлено.
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