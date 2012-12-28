Сегодня в Липецке: против Дня Святого Валентина липчане, состоящие в браке, куда пропали выходные 23 февраля и 8 марта?
На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка купит дизельный электрогенератор
Погода в Липецке
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38 минут назад
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После ровной прямой температура в Липецкой области идет на понижение
Ночью похолодает до -15.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 и 15 февраля — 6-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 16 февраля — 12-13 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью — от -10 до -15 градусов, днем — от -2 до -7 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, слабый снег. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем — от -3 до -5.
День 14 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 28 градусов мороза.
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