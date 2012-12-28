«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
Бывшая солистка Липецкой филармонии участвовала в создании номинированного на «Грэмми» альбома
Сегодня в Липецке: в чём разница между чиновником и депутатом, шокирующие предложения от горожан работодателям
«Мы не знали»: перепугавшие жителей трёх домов на Доватора друзья не ведали о запрете салютов
Происшествия
589
сегодня, 08:16
2
У 37-летнего закладчика нашли 44 грамма наркотиков
Оборудовать тайники в Липецк он приехал из Добринского округа.
«По данным следствия, мужчина нашел криминальную подработку в одном из мессенджеров. В Липецк он прибыл по указанию «работодателя». Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ)», — сообщает УМВД России по Липецкой области.
1
2
0
4
1
Комментарии (2)