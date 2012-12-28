Оборудовать тайники в Липецк он приехал из Добринского округа.

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37-летний мужчина арестован по подозрению в покушении на сбыт партии метилэфедрона. При досмотре у предполагаемого закладчика изъято более 22 граммов наркотика. Еще 15 свёртков весом свыше 22 граммов полицейские нашли при обыске по месту жительства мужчины в Добринском округе.«По данным следствия, мужчина нашел криминальную подработку в одном из мессенджеров. В Липецк он прибыл по указанию «работодателя». Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ)», — сообщает УМВД России по Липецкой области.