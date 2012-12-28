Сын легендарного футболиста забил невероятный гол Липецку

Но главное – это великий «кам-бэк» нашей команды, которая победила после 0:4. Решающий мяч на счету… вратаря.









Алекберов и сам не понимал, что происходило с его командой в начале игры







При таком счёте хозяева просто не могли рано не уверовать в победу. Торпедовцы решили потренировать игру с пятью полевыми футболистами и пустыми воротами. Липецку это давало дополнительный микроскопический шанс. Сначала на 17-й минуте мяч в свои ворота отправил высоченный босниец Сржан Иванкович, а на 19-й хозяева потеряли мяч в центре поля и Денис Гуляйкин сполна воспользовался подарком, отправив мяч в ворота, в которых никого не было – 4:2.





Зверский второй тайм



Естественно не обошлось и без гола разыгравшегося в последнее время африканца Янника: на 31-й минуте он использовал свои главные козыри: украл мяч корпусом от защитника и мощно пробил с разворота в дальний угол под опорную ногу вратарю – 4:4.









Родион Залалетдинов. Выяснилось, что этому парню мяч в руку не клади...



Повторный матч завтра в 19:00.





Фото ПКМФ "Торпедо" (Нижний Новгород), МФК "Норильский Никель"

