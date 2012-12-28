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Спорт
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сегодня, 22:08
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Сын легендарного футболиста забил невероятный гол Липецку
Но главное – это великий «кам-бэк» нашей команды, которая победила после 0:4. Решающий мяч на счету… вратаря.
Гол Винициуса
На 8-й минуте торпедовский вратарь Алексей Кряжевский рукой выбросил мяч через всю площадку – экая невидаль. Но в штрафной липчан дежурил паренёк латиноамериканского типа, прекрасно говорящий по-русски Габриэль Винициус. Он сотворил что-то невероятное: наклонил корпус резко вперёд и выставил ногу в то место, где мгновением раньше была его голова. Пяткой, словно хвостом скорпиона, ловкий игрок с лету отправил мяч в сетку.
Если вы раньше думали, что видели в футболе всё – посмотрите на это
21-летний Винициус проводил первый матч за «Торпедо» после перерыва, связанного с травмой. Он - сын натурализованного бразильца Сирило, который 9 раз (!) становился чемпионом России в составе столичного «Динамо», получил паспорт с двуглавым орлом и в 64 матчах за сборную России наколотил 45 голов.
К слову, у Сирило есть друзья в Липецке, благодаря которым он однажды несколько лет назад провёл импровизированный мастер-класс в обычном дворе на 28-м микрорайоне.
А в Нижнем Новгороде после невероятного кульбита сына легенды счёт стал уже – 3:0.
Липецк вообще провалил начало матча: уже на 2-й минуте мяч от штанги отскочил в спину вратаря Александра Бойцова и отскочил в сетку – на голкипера записали автогол. На 3-й минуте при попустительстве защиты отличился Виталий Бессонов. После третьего вместо Бойцова в ворота встал Родион Залалетдинов – замена, которая станет ключевой в матче.
Но сначала Залалетдинов не остался «сухим» спустя всего… 12 секунд, после своего появления на площадке. Обрез от одного из полевых, и Александр Гребенщиков хладнокровно реализовал выход один на один с голкипером – 4:0…
Алекберов и сам не понимал, что происходило с его командой в начале игры
При таком счёте хозяева просто не могли рано не уверовать в победу. Торпедовцы решили потренировать игру с пятью полевыми футболистами и пустыми воротами. Липецку это давало дополнительный микроскопический шанс. Сначала на 17-й минуте мяч в свои ворота отправил высоченный босниец Сржан Иванкович, а на 19-й хозяева потеряли мяч в центре поля и Денис Гуляйкин сполна воспользовался подарком, отправив мяч в ворота, в которых никого не было – 4:2.
Зверский второй тайм
А после перерыва невероятные голы забивал уже Липецк. На 24-й минуте Кирилл Докучаев застал врасплох вратаря ударом с середины площадки – 4:3!
Естественно не обошлось и без гола разыгравшегося в последнее время африканца Янника: на 31-й минуте он использовал свои главные козыри: украл мяч корпусом от защитника и мощно пробил с разворота в дальний угол под опорную ногу вратарю – 4:4.
Родион Залалетдинов. Выяснилось, что этому парню мяч в руку не клади...
Победный гол вратаря
Забить пятый мяч могли обе команды. В конце игры Докучаев обыграл голкипера, но на скорости не сумел переправить мяч в пустые ворота. А хозяева опять пошли на неоправданный риск: в конце игры начали атаковать впятером. Чем и воспользовался Залалетдинов: поймав мяч после очередного удара по своим воротам, он с ноги с удивительной ночностью переправил его в противоположные ворота – 5:4, играть оставалось 19 секунд.
Вот он, этот подвиг!
- За первый тайм поставлю команде тройку с минусом, - сказал после игры главный тренер липчан Темур Алекберов. – А за второй – пятёрку! Да, игра понравилась болельщикам, но нам сейчас даже не до красоты: нам нужны очки и победы, чтобы попасть в зону плей-офф. Главное, что сегодня выиграли!
Комментарии нижегородских футболистов и тренеров говорят, что они слабо осознавали, что происходит. Но в конце все сходились во мнении: завтра дадут Липецку бой ус утроенной силой раненного зверя.
«Кристалл» из Санкт-Петербурга сегодня проиграл дома «Норильскому Никелю» - 3:3, 4:5 по пенальти. Это значит, что Липецк немножечко подобрался к зоне плей-офф: мы по-прежнему 9-е, но отставание от «Кристалла» уменьшилось до 4-х очков, при том, что у нашей команда сыграно на два матча больше. Шансы догнать и перегнать есть, особенно если играть, как сегодня во втором тайме.
Повторный матч завтра в 19:00.
Фото ПКМФ "Торпедо" (Нижний Новгород), МФК "Норильский Никель"
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