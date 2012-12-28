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Спорт
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сегодня, 11:09
«Чёрная жемчужина»: африканец разбушевался и принёс победу над «Синарой»
О пользе темнокожих парней в липецком спорте.
На площадку у липчан вернулись Артур Мелконян и Елисей Елисеев, отбывшие дисквалификацию в первом матче, завершившемся победой гостей – 5:3. И в целом игра у липчан пошла веселее.
В первом тайме зрители увидели лишь один гол. Нестареющий капитан гостей 34-летний вице-чемпион мира Сергей Абрамов со своей половины площадки забросил мяч на Георгия Ворошилова, тот головой сбросил мяч на Григория Валеева, в одно касание с близкого расстояния завершившего наигранную комбинацию – 1:0.
Возможно, результат матча был бы иным, если гостям не изменило везение. Дважды (!) в первом тайме они попадали в каркас ворот, причём на 2-й минуте ударом в штангу после своего фирменного подключения к атаке отметился вратарь гостей Владислав Швецов, а на 16-й минуте Егор Шишкин сотряс перекладину.
Перелом в игре во втором тайме внёс африканский «легионер» липчан Янник Сомплей. Нужно было видеть, с какой страстью 29-летний (по паспорту) футболист из Кот-д`Ивуара таранил оборону уральцев! На 29-й минуте он умудрился обыграть двоих соперников прямо по центру, применив «вертушку», и отдал передачу на пустые ворота Мелконяну. Однако игрок сборной Армении, видимо, так залюбовался действиями партнёра, что начал просто «смотреть футбол»: пока Артур подбирал ногу для удара, голкипер Швецов сумел переместиться и в броске отвёл угрозу.
И всё-таки Янник был вознаграждён. На 31-й минуте он пытался сделать прострел с правого фланге, мяч немного срезался с ноги, чем только дезориентировал до этого безупречного Швецова, и юркнул в ближний угол – 1?1.
Реакция на игру африканца в социальных сетях
А за три минуты до финальной сирены голкипер гостей ошибся ещё раз.
После передачи Евгения Мурашова капитан липчан Кирилл Докучаев пробил низом резко и точно, но всё равно голкипер не имел права пропускать мяч в «домик» т.е. между ног – 2:1.
«Синара» тут же перешла на игру в пять полевых футболистов, за что поплатилась уже через минуту: Андреев со своей половины площадки сильным ударом направил мяч в пустые ворота гостей – 3:1…
- Прекрасно было видно даже в первом тайме, отношение к игре у нас было замечательное. Видел, что ребята горят, ребята хотят, и мы старались играть максимально интенсивно. Очень хороший обученный соперник – «Синара» так просто мячи не отдаёт. Да, в конечном итоге всё могло вновь закончиться не очень удачно, у меня уже были такие мысли, но ребята молодцы, думаю, просто заслужили. Иногда так бывает, когда ты всё отдаёшь, удача приходит и говорит, что сегодня ты заслужил.
В таблице Липецк по-прежнему 9-й, но отставание от идущего в зоне плей-офф «Кристалла» из Санкт-Петербурга сократилось до 6 очков. Правда, липчане провели на два матча больше.
Следующие игры 13 и 14 января в Нижнем Новгороде с «Торпедо», занимающим 7-е место.
Фото МФК "Синара"
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