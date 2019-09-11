Спорт

сегодня, 17:46

В обычный липецкий двор приехал известный бразильский футболист Сирило (ФОТО)

7 959
#Двор #массовый спорт #мини-футбол
1
В обычный липецкий двор приехал известный бразильский футболист Сирило (ФОТО)

И поддержал инициативу местных жителей о строительстве футбольной площадки в 28-м микрорайоне.

Загрузка плеера

Двор на пересечении улиц Белана и Шерстобитова (28-й микрорайон) мало чем отличается от других таких же, но теперь его жители могут с гордостью сказать, что в ним приезжал настоящий знамениты футболист из Бразилии.

Во время своего делового визита в Липецк, завершившегося просмотром матча мини-футбольного ЛКС в Высшей лиге, Сирило нашел время, чтобы откликнуться на приглашение своих липецких друзей.

- Многие не верили, когда их приглашали в полдень выйти во двор и привести детей ради знакомства со «звездой». Но те, кто пришли – не прогадали, - рассказали GOROD48 организаторы акции.

z2.jpg

Сирило (Сирило Тадеус Кардозо Фильо) – чемпион мира по мини-футболу среди студентов (2000 г.) в составе сборной Бразилии. Он отлично говорит по-русски, ведь много лет играл в чемпионате России за столичные «Спартак», «Динамо» и КПРФ. Становился лучшим игроком чемпионата нашей страны в 2004 и 2006 годах, признавался лучшим нападающим в 2007, 2008 годах. В свое время он принял российское гражданство, и выступал за сборную нашей страны, помог ей завоевать «серебряные» (2012, 2014) и «бронзовые» (2007) медали чемпионатов Европы. Лучший бомбардир Евро-2007. Завершил карьеру недавно – в 2017 году в девятый (!) раз став чемпионом России. Сейчас живет в Сан-Паулу.

Бразилец оказался по-настоящему солнечным человеком – никому не отказал ни в автографах, ни в совместном фото. И даже поиграл в футбол с ребятишками (см. видео).

я3.jpeg

- Мы тоже в Бразилии начинаем играть в футбол во дворах, на пляжах – где угодно. Как и вы, - сообщил он хозяевам.

А жильцы попросили Сирило поддержать их инициативу. Во дворе, который является общим на пять домов, просто необходима футбольная площадка. В центре двора есть небольшой пятачок, куда любят выходить играть многочисленные здесь дети, но из-за ям и неровностей он очень травмоопасен. Жильцы обращались в мэрию Липецка с просьбой о площадке, но ответа пока не получили.

й2.jpeg

- Да, здесь очень опасно играть, особенно маленьким, - подтвердил знаменитый футболист, - Поэтому я хочу призвать ваши власти обратить внимание на этот двор. На встречу со мной пришли дети – они хотят играть в футбол. Нужно просто создать для них условия, как в Бразилии, и со временем у вас обязательно появятся такие таланты, как в нашей стране.

z4.jpg

К приезду Сирило в Липецк его поклонники выпустили специальные майки, а сопровождали по городу "люди в черном".

Сирило посетил в Липецке и приметные места, сфотографировавшись на память.

z5.jpg

- Мне приятно находится в вашем городе, - подвел итог он своему приезду, - Новые путешествия, новые города, новые впечатления. Меня принимали, как родного. В очередной раз убедился, что русские – люди с широкой душой.

7 959
#Двор #массовый спорт #мини-футбол
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лаванда

26 минут назад
Почему, для того чтобы начали хоть что-то менять и строить (ну или хотяб делать вид) обязательно должен приехать какой-нибудь "популярити" чел и указать на это?
ответить

И где он

29 минут назад
Насерил?
ответить

Ха-ха-ха...

41 минуту назад
гость 1, Да и ты умом не блещешь, такой же дебил, как и все, кто сюда пишет!
ответить

гость 1

54 минуты назад
V. ST. P, ну и дебил ты!
ответить

007

сегодня, 18:04
А у нас на 28ом будут строить двор ул мистюкова
ответить

V. ST. P

сегодня, 17:58
Такого чёрножопого не знаю! Знаю только Месси и Роналду!
ответить

Ваш

сегодня, 17:54
Футбольную площадку захотели. В итоге зальют пустырь асфальтом для авто или построят храм
ответить

Еще в рубрике

Липчанка завоевала олимпийскую лицензию, оказавшись на грани катастрофы после первой серии выстрелов
#Стендовая стрельба #Дарья Семьянова #олимпийская лицензия
5
Липчанка завоевала олимпийскую лицензию, оказавшись на грани катастрофы после первой серии выстрелов

сегодня, 08:36

Спорт
Экс-бомбардир «Металлурга» исправно забивает за Тольятти (ВИДЕО)
3
Экс-бомбардир «Металлурга» исправно забивает за Тольятти (ВИДЕО)

вчера, 19:28

Спорт
Липецкий мини-футбол стартовал с поражения (ФОТО)
#Мини-футбол
6
Липецкий мини-футбол стартовал с поражения (ФОТО)

вчера, 19:04

Спорт
Вместо матча за 1-е место ошибки в обороне и поражение в Брянске (ФОТО, ВИДЕО)
#Футбол #"Металлург"
6
Вместо матча за 1-е место ошибки в обороне и поражение в Брянске (ФОТО, ВИДЕО)

09.09.2019 16:34

Спорт
Строкова метала диск дальше мужчин и выполнила олимпийский норматив
#Легкая атлетика #Екатерина Строкова #метание диска
3
Строкова метала диск дальше мужчин и выполнила олимпийский норматив

04.09.2019 22:46

Спорт
«Мы хотим занять место не ниже 4-го, а в Кубке России привезти в Липецк команду Суперлиги» (ФОТО)
#Мини-футбол
14
«Мы хотим занять место не ниже 4-го, а в Кубке России привезти в Липецк команду Суперлиги» (ФОТО)

04.09.2019 22:05

Спорт