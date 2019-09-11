В обычный липецкий двор приехал известный бразильский футболист Сирило (ФОТО)

И поддержал инициативу местных жителей о строительстве футбольной площадки в 28-м микрорайоне.

Двор на пересечении улиц Белана и Шерстобитова (28-й микрорайон) мало чем отличается от других таких же, но теперь его жители могут с гордостью сказать, что в ним приезжал настоящий знамениты футболист из Бразилии.

Во время своего делового визита в Липецк, завершившегося просмотром матча мини-футбольного ЛКС в Высшей лиге, Сирило нашел время, чтобы откликнуться на приглашение своих липецких друзей.

- Многие не верили, когда их приглашали в полдень выйти во двор и привести детей ради знакомства со «звездой». Но те, кто пришли – не прогадали, - рассказали GOROD48 организаторы акции.







Сирило (Сирило Тадеус Кардозо Фильо) – чемпион мира по мини-футболу среди студентов (2000 г.) в составе сборной Бразилии. Он отлично говорит по-русски, ведь много лет играл в чемпионате России за столичные «Спартак», «Динамо» и КПРФ. Становился лучшим игроком чемпионата нашей страны в 2004 и 2006 годах, признавался лучшим нападающим в 2007, 2008 годах. В свое время он принял российское гражданство, и выступал за сборную нашей страны, помог ей завоевать «серебряные» (2012, 2014) и «бронзовые» (2007) медали чемпионатов Европы. Лучший бомбардир Евро-2007. Завершил карьеру недавно – в 2017 году в девятый (!) раз став чемпионом России. Сейчас живет в Сан-Паулу.

Бразилец оказался по-настоящему солнечным человеком – никому не отказал ни в автографах, ни в совместном фото. И даже поиграл в футбол с ребятишками (см. видео).







- Мы тоже в Бразилии начинаем играть в футбол во дворах, на пляжах – где угодно. Как и вы, - сообщил он хозяевам.



А жильцы попросили Сирило поддержать их инициативу. Во дворе, который является общим на пять домов, просто необходима футбольная площадка. В центре двора есть небольшой пятачок, куда любят выходить играть многочисленные здесь дети, но из-за ям и неровностей он очень травмоопасен. Жильцы обращались в мэрию Липецка с просьбой о площадке, но ответа пока не получили.







- Да, здесь очень опасно играть, особенно маленьким, - подтвердил знаменитый футболист, - Поэтому я хочу призвать ваши власти обратить внимание на этот двор. На встречу со мной пришли дети – они хотят играть в футбол. Нужно просто создать для них условия, как в Бразилии, и со временем у вас обязательно появятся такие таланты, как в нашей стране.





К приезду Сирило в Липецк его поклонники выпустили специальные майки, а сопровождали по городу "люди в черном".



Сирило посетил в Липецке и приметные места, сфотографировавшись на память.





- Мне приятно находится в вашем городе, - подвел итог он своему приезду, - Новые путешествия, новые города, новые впечатления. Меня принимали, как родного. В очередной раз убедился, что русские – люди с широкой душой.