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Прокурор попросил для обвиняемого в двойном убийстве Ивана Николаева 20 лет колонии строгого режима
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33-летний Иван Николаев приговорён к 20 годам колонии за двойное убийство, поджог и угон
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Происшествия
547
сегодня, 14:33
2

Прокурор попросил для обвиняемого в двойном убийстве Ивана Николаева 20 лет колонии строгого режима

Защитник просил снисхождения.

В Липецком областном суде сегодня прошли прения сторон по громкому делу о двойном убийстве, поджоге и угоне автомобиля. Напомним, речь идёт о событиях 7 октября 2023 года в Студенческом городке. Обвиняемый Иван Николаев был у семьи Трубилиных в гостях — они вместе выпивали, а потом началась ссора. Следствие полагает, что пьяный гость потерял телефон и заподозрил хозяйку квартиры в его краже.

По данным следствия, во время конфликта Иван Николаев ткнул Людмилу Трубилину вилкой в ногу, а потом изрезал ее кухонным ножом. Людмила потеряла сознание, а Николаев решил, что она умерла, и переключился на спящего на диване Николая Трубилина. Его он избил отломленным от дивана подлокотником, а потом попытался добить ножом. Также он взял с тумбочки телевизор, которым нанёс удар Людмиле Трубилиной в лоб. Чтобы скрыть следы преступления, Николаев поджег диван, на котором лежали супруги и кухню, кинув под стол горящую тряпку, после чего покинул квартиру.

Труп Людмилы Трубилиной и ещё живого Николая Трубилина обнаружили прибывшие для тушения пожара сотрудники МЧС. Его госпитализировали в городскую в больницу «Липецк-Мед», где он пришел в себя и рассказал обо всем следователю. Через две недели — 20 октября 43-летний Николай Трубилин всё же умер от колото-резаного ранения грудной клетки. У Трубилиных остались двое детей.

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Поскольку дело рассматривал суд присяжных, при их участии не произносили данные о личности подсудимого — дабы не создавать предубеждения. Сегодня, когда присяжные уже завершили работу и вынесли вердикт, прозвучало, что 33-летний Иван Николаев имеет государственную награду и четырёхлетнего сына, что было названо в числе смягчающих обстоятельств. При этом в качестве отягчающих называлось состояние алкогольного опьянения.

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Тем не менее, гособвинитель попросил для Ивана Николаева по совокупности вменяемых ему преступлений 20 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года (путём частичного сложения наказаний: два года по обвинению в угоне, 17 лет — по обвинению в убийстве и три года — по обвинению в поджоге квартиры).

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Защитник попросил для Ивана Николаева снисхождения, ссылаясь на то, что очевидцев двойного убийства и поджога нет — были только показания покойного Трубилина, данные им в больнице. А вину в угоне Николаев признаёт.

Также защитник обратил внимание на принцип бумеранга — мол, сам потерпевший Николай Трубилин ранее был судим за убийство таким же способом — ножом. И вообще у убитых Людмилы и Николая Трубилиных — весьма бурная биография: женщина была судима за кражу и покушение на сбыт наркотиков, её муж — за убийство и покушение на сбыт наркотиков. Также пара неоднократно привлекалась к административной ответственности за хулиганство и неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — их осталось двое, детей растила и растит бабушка. При этом родители жили на пенсию по инвалидности ребёнка. Из положительных характеристик Николаева со стороны защитника также звучали благие намерения при угоне — тот среди ночи на чужой машине спешил сделать обезболивающий укол свое гражданской жене. И проехал на чужой машине всего ничего — от улицы Фрунзе до улицы Скороходова. Кроме того, Иван Николаев ранее материально помогал двум женщинам и двум детям: матери своего четырёхлетнего сына и своей гражданской жене и её двухлетнему сыну. А ещё он имеет хорошие характеристики со стороны общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн военных конфликтов» и от духовенства — благодарственное письмо настоятеля чаплыгинского Храма Успения Пресвятой Богородицы.

Ранее коллегия присяжных заседателей уже признала Ивана Николаева виновным и не заслушивающим снисхождения по предъявленному ему обвинению в убийстве супружеской пары Людмилы и Николая Трубилиных в квартире дома №24 по улице Студенческий городок, поджоге их квартиры, а также ранее совершённом угоне автомобиля.  

В своём последнем слове Иван Николаев ругал СМИ и признался — думал, что прокурор запросит для него даже больший срок — 25 лет, а не 20.
убийство
поджог
угон
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Комментарии (2)

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45 минут назад
Будет просится на курорты...
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Виктория Александровна
52 минуты назад
20 лет слишком много , пару лет будет достаточно!
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