Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке

Суд присяжных начал рассматривать дело 33-летнего Ивана Николаева, обвиняемого в двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке, а также угоне автомобиля. Сегодня были оглашены позиции обвинения и защиты и показали ужасающие кадры с места событий.

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Липецкий областной суд с участием суда присяжных рассматривает уголовное дело 33-летнего Ивана Николаева, обвиняемого в убийстве супругов Людмилы и Николая Трубилиных в квартире дома №24 по улице Студенческий городок, поджоге их квартиры, а также ране совершённом на улице Фрунзе угоне автомобиля.По данным следствия, 7 октября 2023 года обвиняемый был у Трубилиных в гостях — они вместе выпивали, а потом началась ссора — пьяный гость потерял телефон «Редми 3» и заподозрил хозяйку квартиры в краже смартфона.Следствие полагает, что во время конфликта Иван Николаев ткнул Людмилу Трубилину вилкой в ногу, а потом изрезал ее кухонным ножом. Людмила потеряла сознание, а Николаев решил, что она умерла, и переключился на спящего на диване Николая Трубилина. Его он избил отломленным от дивана подлокотником, а потом попытался добить ножом. Также он взял с тумбочки телевизор, которым нанёс удар Людмиле Трубилиной в лоб.Чтобы скрыть следы преступления, Николаев поджег диван, на котором лежали супруги (женщина к тому времени уже была мертва) и кухню, кинув под стол горящую тряпку, после чего покинул квартиру.Труп Людмилы Трубилиной и ещё живого Николая Трубилина обнаружили прибывшие для тушения пожара сотрудники МЧС.Во время тушения квартиры из пятиэтажки эвакуировали пять человек, еще трех человек пожарные спасли. Николая Трубилина госпитализировали в городскую в больницу №4 «Липецк-Мед», где он пришел в себя и рассказал обо всем следователю. Через две недели — 20 октября 43-летний Николай Трубилин всё же умер от колото-резаного ранения грудной клетки.Действия Ивана Николаева квалифицированы следствием как убийство двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), уничтожение и повреждение имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ) и угон автомобиля (часть 1 статьи166 УК РФ). По данным следствия, ночью 26 августа 2023 года он угнал автомобиль «ВАЗ-21043» от дома №30 по улице Фрунзе, повредив замок и соединив провода. На чужой машине Николаев доехал до дома №19 по улице Стаханова, где жила его знакомая. Там машину позже и обнаружили полицейские.Вину в угоне Иван Николаев признал, но объяснил это благими намерениями: якобы его девушке ночью требовалась медицинская помощь, а такси Иван Николаев вызвать не смог. Тогда он решил добраться до знакомой на чужой машине.А вот вину в двойном убийстве и поджоге Иван Николаев не признаёт. Сторона защиты сегодня заявила о невиновности подсудимого. Не согласилась защита и с размером причинённого поджогом ущерба — его обвинение оценило в 222 825 рублей, из которых 15 262 — стоимость кухонного гарнитура, дивана и радиатора, 207 572 — стоимость декоративной отделки квартиры. Дело в том, что когда дело дошло до оценки ущерба, новые владельцы квартиры ее уже отремонтировали, поэтому потребовалась заказывать в Воронеже экспертизу.Также защита аргументировала свою позицию отсутствием очевидцев преступления (единственный очевидец — он же потерпевший Николай Трубилин был пьян, потом давал показания больным и умер в больнице). Кроме того, защита посчитала абсурдным мотив двойного убийства из-за телефона «Редми». У защиты своя версия конфликта: якобы, когда Николай Трубилин ходил в магазин, Иван Николаев вступил в интимную связь с его женой Людмилой. А когда муж вернулся — он сразу обо всём узнал и начался скандал.— Какая ситуация выглядит более достоверной при отсутствии очевидцев и иных доказательств? — Задал риторический вопрос присяжным защитник.Но всё же сегодня самыми убедительными и страшными аргументами были фотоснимки из сгоревшей квартиры Трубилиных.У убитых супругов остались двое детей.