Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Происшествия
На отправке в армию новобранцев агитировали подписать контракт с Липецким авиацентром
Общество
В квартире нашли труп: задержан знакомый убитого
Происшествия
На Соколе обнаружен труп
Происшествия
Когда в Липецке появится пересадочный тариф?
Общество
Коммунальная авария в доме на Неделина продолжилась
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Общество
Грязинец оплачивал товары поддельными чеками
Происшествия
Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки
Общество
Читать все
На Соколе обнаружен труп
Происшествия
Грязинец оплачивал товары поддельными чеками
Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб на Соколе: пострадал 18-летний парень
Происшествия
Автомобиль юной липчанки врезался в столб на трассе «Дон»
Происшествия
Бензин в Липецкой области продолжает дорожать
Экономика
19-летняя девушка-курьер мошенников забрала у пенсионерок почти два миллиона рублей
Происшествия
Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке
Общество
Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Общество
Занимавшегося ремонтом кровли дома подрядчика обвиняют в мошенничестве
Происшествия
Пожарные спасли человека из горящей пятиэтажки на станции Плавица
Происшествия
Читать все
Общество
485
43 минуты назад
1

Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке

Суд присяжных начал рассматривать дело 33-летнего Ивана Николаева, обвиняемого в двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке, а также угоне автомобиля. Сегодня были оглашены позиции обвинения и защиты и показали ужасающие кадры с места событий.

Липецкий областной суд с участием суда присяжных рассматривает уголовное дело 33-летнего Ивана Николаева, обвиняемого в убийстве супругов Людмилы и Николая Трубилиных в квартире дома №24 по улице Студенческий городок, поджоге их квартиры, а также ране совершённом на улице Фрунзе угоне автомобиля.

90BFD525-3D9B-4DC1-861F-6B7F31E932B2.jpeg+2024-10-17-13.48.34.jpg

По данным следствия, 7 октября 2023 года обвиняемый был у Трубилиных в гостях — они вместе выпивали, а потом началась ссора — пьяный гость потерял телефон «Редми 3» и заподозрил хозяйку квартиры в краже смартфона.

Следствие полагает, что во время конфликта Иван Николаев ткнул Людмилу Трубилину вилкой в ногу, а потом изрезал ее кухонным ножом. Людмила потеряла сознание, а Николаев  решил, что она умерла, и переключился на спящего на диване Николая Трубилина. Его он избил отломленным от дивана подлокотником, а потом попытался добить ножом. Также он взял с тумбочки телевизор, которым нанёс удар Людмиле Трубилиной в лоб.

Чтобы скрыть следы преступления, Николаев поджег диван, на котором лежали супруги (женщина к тому времени уже была мертва) и кухню, кинув под стол горящую тряпку, после чего покинул квартиру.

Труп Людмилы Трубилиной и ещё живого Николая Трубилина обнаружили прибывшие для тушения пожара сотрудники МЧС.

C0C132E8-7226-4371-93A2-919D6CA80619.jpeg+2024-10-17-13.48.34.jpg

Во время тушения квартиры из пятиэтажки эвакуировали пять человек, еще трех человек пожарные спасли. Николая Трубилина госпитализировали в городскую в больницу №4 «Липецк-Мед», где он пришел в себя и рассказал обо всем следователю. Через две недели — 20 октября 43-летний Николай Трубилин всё же умер от колото-резаного ранения грудной клетки.

Действия Ивана Николаева квалифицированы следствием как убийство двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), уничтожение и повреждение имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ) и угон автомобиля (часть 1 статьи166 УК РФ). По данным следствия, ночью 26 августа 2023 года он угнал автомобиль «ВАЗ-21043» от дома №30 по улице Фрунзе, повредив замок и соединив провода. На чужой машине Николаев доехал до дома №19 по улице Стаханова, где жила его знакомая. Там машину позже и обнаружили полицейские.

Вину в угоне Иван Николаев признал, но объяснил это благими намерениями: якобы его девушке ночью требовалась медицинская помощь, а такси Иван Николаев вызвать не смог. Тогда он решил добраться до знакомой на чужой машине.

А вот вину в двойном убийстве и поджоге Иван Николаев не признаёт. Сторона защиты сегодня заявила о невиновности подсудимого. Не согласилась защита и с размером причинённого поджогом ущерба — его обвинение оценило в 222 825 рублей, из которых 15 262 — стоимость кухонного гарнитура, дивана и радиатора, 207 572 — стоимость декоративной отделки квартиры. Дело в том, что когда дело дошло до оценки ущерба, новые владельцы квартиры ее уже отремонтировали, поэтому потребовалась заказывать в Воронеже экспертизу.

6A7C049D-25AA-4CEE-8C5F-717A97D28753.jpeg+2024-10-17-13.48.34.jpg

Также защита аргументировала свою позицию отсутствием очевидцев преступления (единственный очевидец — он же потерпевший Николай Трубилин был пьян, потом давал показания больным и умер в больнице). Кроме того, защита посчитала абсурдным мотив двойного убийства из-за телефона «Редми». У защиты своя версия конфликта: якобы, когда Николай Трубилин ходил в магазин, Иван Николаев вступил в интимную связь с его женой Людмилой. А когда муж вернулся — он сразу обо всём узнал и начался скандал.

— Какая ситуация выглядит более достоверной при отсутствии очевидцев и иных доказательств? — Задал риторический вопрос присяжным защитник.

Но всё же сегодня самыми убедительными и страшными аргументами были фотоснимки из сгоревшей квартиры Трубилиных.

У убитых супругов остались двое детей. 

B1E4AE3F-02EF-4603-BB35-8A19453FDE9D.jpeg+2024-10-17-13.48.34.jpg

5E2DC1F3-FABC-4CEA-AFCC-56CFE5AB4D93.jpeg+2024-10-17-13.48.34.jpg

5734953B-269F-49DB-B42F-8E8D4BC5C40B.jpeg+2024-10-17-13.48.34.jpg

3140DABD-BDEB-4A13-85A8-CC21B93E20DA.jpeg+2024-10-17-13.48.34.jpg
убийство
поножовщина
поджог
0
2
1
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кирзовый Сапог
27 минут назад
У нас судят и сажают невинных, а кому надо сидеть, тот не сидит!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru