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Присяжные огласили вердикт обвиняемому в двойном убийстве 33-летнему Ивану Николаеву
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сегодня, 16:33
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Присяжные огласили вердикт обвиняемому в двойном убийстве 33-летнему Ивану Николаеву

Коллегия присяжных заседателей признала его виновным и не заслушивающим снисхождения.

Коллегия присяжных заседателей признала 33-летнего Ивана Николаева виновным и не заслушивающим снисхождения по предъявленному ему обвинению в убийстве супружеской пары Людмилы и Николая Трубилиных в квартире дома №24 по улице Студенческий городок, поджоге их квартиры, а также ранее совершённом на улице Фрунзе угоне автомобиля (липчанин обвиняется по части 1 статьи 166, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ, части 2 статьи 167 УК РФ).

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Напомним, 7 октября 2023 года обвиняемый был у Трубилиных в гостях — они вместе выпивали, а потом началась ссора — пьяный гость потерял телефон «Редми 3» и заподозрил хозяйку квартиры в краже смартфона. Следствие полагает, что во время конфликта Иван Николаев ткнул Людмилу Трубилину вилкой в ногу, а потом изрезал ее кухонным ножом. Людмила потеряла сознание, а Николаев решил, что она умерла, и переключился на спящего на диване Николая Трубилина. Его он избил отломленным от дивана подлокотником, а потом попытался добить ножом. Также он взял с тумбочки телевизор, которым нанёс удар Людмиле Трубилиной в лоб.

Чтобы скрыть следы преступления, Николаев поджег диван, на котором лежали супруги (женщина к тому времени уже была мертва) и кухню, кинув под стол горящую тряпку, после чего покинул квартиру.

Труп Людмилы Трубилиной и ещё живого Николая Трубилина обнаружили прибывшие для тушения пожара сотрудники МЧС. Во время тушения квартиры из пятиэтажки эвакуировали пять человек.

Николая Трубилина госпитализировали в городскую в больницу №4 «Липецк-Мед», где он пришел в себя и рассказал обо всем следователю. Через две недели — 20 октября 43-летний Николай Трубилин всё же умер от колото-резаного ранения грудной клетки.

А ночью 26 августа 2023 года, по данным следствия, Николаев угнал автомобиль «ВАЗ-21043» от дома №30 по улице Фрунзе, повредив замок и соединив провода. На чужой машине Николаев доехал до дома №19 по улице Стаханова, где жила его знакомая. Там машину позже и обнаружили полицейские. Свой поступок Иван Николаев объяснил благими намерениями: якобы его девушке ночью требовалась медицинская помощь, а такси он вызвать не смог и решил добраться до знакомой на чужой машине.

«Судом присяжных установлено, что подсудимый 26 августа 2023 года угнал автомобиль «ВАЗ-21043». 7 октября 2023 года он же совершил убийство супружеской пары в их квартире во время совместного распития спиртных напитков. Женщину подсудимый ударил вилкой и ножом, после чего избил и ударил телевизором по голове. Ее супругу удары наносились подлокотником от дивана, ножом, руками и ногами», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В ходе следующего судебного заседания состоятся судебные прения, после чего суд огласит приговор на основании вердикта присяжных.
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Комментарии (2)

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Александр Н.
51 минуту назад
Таким нелюдям и на СВО делать нечего, не знаешь, что от него ожидать и кормить его за наш счёт обидно, плохо, что высшей меры нет, ему она как раз подходит.
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Октябренок Ленька
сегодня, 16:51
Если пожизненное не дадут, отправится на фронт...
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