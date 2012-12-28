Жителя Липецка обвиняют в убийстве семейной пары, поджоге их квартиры и угоне автомобиля

При убийстве, поводом для которого стал пропавший телефон, использовались вилка, нож и подлокотник от дивана. Чтобы скрыть следы преступления убийца поджег квартиру.



Закончено расследование дела 33-летнего жителя Липецка, обвиняемого в убийстве семейной пары (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), уничтожении и повреждении их имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и угоне автомобиля (ч.1 ст. 166 УК РФ).По данным следствия, 7 октября 2023 года обвиняемый находился в гостях у семейной пары на улице Студенческий городок, 24. Пара и гость выпивали, а потом началась ссора — пьяный гость заподозрил хозяйку квартиры в краже его телефона. Во время конфликта он дважды ударил женщину вилкой в ногу, а затем не менее 14 раз ножом по всему телу, причинив несовместимые с жизнью раны. Мужа женщины он избил подлокотником от дивана, а потом попытался добить ножом.«Будучи уверенным, что супруги мертвы с целью скрыть факт особо тяжкого преступления обвиняемый поджёг диван, на котором находились хозяева квартиры, кухню и покинул квартиру», — сообщает областное управление следственного комитета.Пожар вспыхнул около полудня субботы. Их пятиэтажки эвакуировали пять человек, еще трех человек пожарные спасли. В горевшей квартире они нашли мужа и жену, 39-летняя женщина была мертва, а ее мужа успели привезти в больницу, где он пришел в себя и рассказал обо всем следователю. Впоследствии 43-летний мужчина умер.Подозреваемого в двойном убийстве задержали и оказалось, что он неоднократно судим, в том числе за убийство. Во время следствия выяснилось также, что 26 августа прошлого года он угнал автомобиль.«Вину в совершении преступлений фигурант признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. Его вина подтверждается собранными доказательствами, в числе которых результаты следственных и процессуальных действий, судебных экспертиз, а также телефон обвиняемого, обнаруженный при осмотре квартиры потерпевших», — сообщает СК.