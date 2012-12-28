Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью в России перехвачены 125 беспилотников
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
На центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины
Происшествия
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Происшествия
Лёша Солдат не просился на УДО
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
Ветеринары выяснили причину гибели птиц в Комсомольском пруду
Общество
Строитель Валерий Сешенов предлагает возродить проект благоустройства Каменного лога
Общество
Читать все
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Общество
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
Бензин немного подешевел в Липецкой области
Экономика
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный
Происшествия
Вася ждёт вашего дыхания: в Липецке работают шесть точек обучения первой помощи
Общество
На центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины
Происшествия
В Липецкой области еще один сухой день
Погода в Липецке
Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных
Происшествия
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали молочка и яйца, подешевели овощи
Экономика
Читать все
Происшествия
460
сегодня, 17:19
2

Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных

Коллегия присяжных заседателей сформирована. 11 октября будет оглашено обвинительное заключение.

Липецкий областной суд с участием суда присяжных рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Липецкой области, обвиняемого в убийстве семейной пары, поджоге их квартиры и угоне автомобиля. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По данным следствия, 7 октября 2023 года обвиняемый находился в гостях у семейной пары на улице Студенческий городок, 24. Пара и гость выпивали, а потом началась ссора — пьяный гость заподозрил хозяйку квартиры в краже его телефона. Во время конфликта он дважды ударил женщину вилкой в ногу, а затем не менее 14 раз ножом по всему телу, причинив несовместимые с жизнью раны. Мужа женщины он избил подлокотником от дивана, а потом попытался добить ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег диван, на котором находились хозяева квартиры и кухню. В результате из пятиэтажки эвакуировали пять человек, еще трех человек пожарные спасли. В горевшей квартире они нашли мужа и жену, 39-летняя женщина была мертва, а ее мужа успели привезти в больницу, где он пришел в себя и рассказал обо всем следователю. Через две недели 43-летний мужчина умер.

Действия 33-летнего липчанина квалифицированы как убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), уничтожение и повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и угон автомобиля (ч.1 ст. 166 УК РФ).

Обвиняемый уже неоднократно судим, в том числе за убийство. Во время следствия выяснилось также, что 26 августа прошлого года он угнал автомобиль.

«Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. В настоящий момент коллегия присяжных заседателей сформирована. 11 октября состоится судебное заседание, в ходе которого государственный обвинитель огласит обвинительное заключение», — отмечает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
убийство
поджог
0
0
3
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мараторий
сегодня, 17:34
Ну и зачем он будет жить за государственный счёт. Чтобы потом опять забрать чьи-то жизни.
Ответить
Четвертак
сегодня, 17:32
Он самый
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru