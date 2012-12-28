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сегодня, 17:19
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Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных
Коллегия присяжных заседателей сформирована. 11 октября будет оглашено обвинительное заключение.
По данным следствия, 7 октября 2023 года обвиняемый находился в гостях у семейной пары на улице Студенческий городок, 24. Пара и гость выпивали, а потом началась ссора — пьяный гость заподозрил хозяйку квартиры в краже его телефона. Во время конфликта он дважды ударил женщину вилкой в ногу, а затем не менее 14 раз ножом по всему телу, причинив несовместимые с жизнью раны. Мужа женщины он избил подлокотником от дивана, а потом попытался добить ножом.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег диван, на котором находились хозяева квартиры и кухню. В результате из пятиэтажки эвакуировали пять человек, еще трех человек пожарные спасли. В горевшей квартире они нашли мужа и жену, 39-летняя женщина была мертва, а ее мужа успели привезти в больницу, где он пришел в себя и рассказал обо всем следователю. Через две недели 43-летний мужчина умер.
Действия 33-летнего липчанина квалифицированы как убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), уничтожение и повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и угон автомобиля (ч.1 ст. 166 УК РФ).
Обвиняемый уже неоднократно судим, в том числе за убийство. Во время следствия выяснилось также, что 26 августа прошлого года он угнал автомобиль.
«Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. В настоящий момент коллегия присяжных заседателей сформирована. 11 октября состоится судебное заседание, в ходе которого государственный обвинитель огласит обвинительное заключение», — отмечает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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