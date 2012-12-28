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Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы
Общество
Главным врачом больницы «Свободный Сокол» назначена Елена Павлюкевич
Общество
Читать все
Общество
257
40 минут назад

Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы

Сегодня, 2 ноября, в Липецке весь день было очень ветрено, стали известны подробности гибели мужчины на территории ЖК «Турист», и сотрудникам больницы «Свободный Сокол» представили нового главного врача.

Сегодня в Липецке бушевал штормовой ветер. Скорость его порывов достигала 22 м/с, по шкале Бофорта такой ветер считается штормовым. GOROD48 прошелся по улицам и посмотрел, как липчане справляются со стихией.

Ветер усилился еще накануне вечером, и в городе упали два дерева, а сегодня днем повалило, как минимум, шесть деревьев. Причем одно из них, на улице Липовской, зацепило стекла балкона дома № 2. А с кровли дома № 15 по улице Гайдара слетели листы шифера.

Мэр Роман Ченцов заверил липчан, что все службы переведены в режим повышенной готовности.

В Данкове же уже выпал снег. Синоптики уточнили, что сугробов пока ждать не стоит, мокрый снег растает.


«Кроме деревьев еще и знаки поотлетали: на остановке «Музучилище» на земле лежит знак пешеходного перехода, а на улице Папина, напротив колледжей, погнулся знак», — сообщил комментатор.

«На Московской рухнуло дерево и повредило два балкона», — добавила Елена.

Региональный следком начал доследственную проверку по факту гибели 43-летнего мужчины на территории ЖК «Турист». По данным GOROD48, версий его гибели две: по первой, мужчину засыпало в траншее грунтом и он задохнулся, по второй — он утонул в заполненной водой траншее.

«Соболезнование родным и близким». — написала Лиза.

«Стройка дома началась с трагедии». — констатировал 48.

Кресло главврача больницы «Свободный Сокол» пустовало всего несколько дней. Сегодня коллективу клиники  представили нового рукоовдителя — Елену Павлювекич. До недавнего времени она занимала должность главного врача поликлиники №1.



— Получить такое назначение — большая честь, — сказала Елена Павлюкевич GOROD48. — Иду на новую работу с чувством ответственности перед персоналом больницы, чтобы его не подвести.

Место Елены Павлюкевич займет Мария Гулевская, ранее возглавлявшая поликлинику №4. И еще одно назначение произошло сегодня. Главным врачом Измалковской районной больницы стал Санджар Юнусов. Уроженец Душанбе давно работает в регионе. 

Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -3 градусов. А завтра погода в Липецке улучшится: ветер утихнет, на улице —до +3 градусов. Правда, во второй половине дня ожидаются небольшие дождь и мокрый снег

Те, кто сегодня проснулся пораньше, смогли увидеть двойную радугу.



Фото: Типичный Сокол (райончик Липецка)
вечЁрка
ветер
несчастный случай
назначение
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