Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы

Сегодня, 2 ноября, в Липецке весь день было очень ветрено, стали известны подробности гибели мужчины на территории ЖК «Турист», и сотрудникам больницы «Свободный Сокол» представили нового главного врача.