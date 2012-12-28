Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
В Липецкой области температура будет подходить к отметке «ноль градусов» и днем, и ночью
Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы
Общество
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40 минут назад
Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы
Сегодня, 2 ноября, в Липецке весь день было очень ветрено, стали известны подробности гибели мужчины на территории ЖК «Турист», и сотрудникам больницы «Свободный Сокол» представили нового главного врача.
Ветер усилился еще накануне вечером, и в городе упали два дерева, а сегодня днем повалило, как минимум, шесть деревьев. Причем одно из них, на улице Липовской, зацепило стекла балкона дома № 2. А с кровли дома № 15 по улице Гайдара слетели листы шифера.
Мэр Роман Ченцов заверил липчан, что все службы переведены в режим повышенной готовности.
В Данкове же уже выпал снег. Синоптики уточнили, что сугробов пока ждать не стоит, мокрый снег растает.
«Кроме деревьев еще и знаки поотлетали: на остановке «Музучилище» на земле лежит знак пешеходного перехода, а на улице Папина, напротив колледжей, погнулся знак», — сообщил комментатор.
«На Московской рухнуло дерево и повредило два балкона», — добавила Елена.
Региональный следком начал доследственную проверку по факту гибели 43-летнего мужчины на территории ЖК «Турист». По данным GOROD48, версий его гибели две: по первой, мужчину засыпало в траншее грунтом и он задохнулся, по второй — он утонул в заполненной водой траншее.
«Соболезнование родным и близким». — написала Лиза.
«Стройка дома началась с трагедии». — констатировал 48.
Кресло главврача больницы «Свободный Сокол» пустовало всего несколько дней. Сегодня коллективу клиники представили нового рукоовдителя — Елену Павлювекич. До недавнего времени она занимала должность главного врача поликлиники №1.
— Получить такое назначение — большая честь, — сказала Елена Павлюкевич GOROD48. — Иду на новую работу с чувством ответственности перед персоналом больницы, чтобы его не подвести.
Место Елены Павлюкевич займет Мария Гулевская, ранее возглавлявшая поликлинику №4. И еще одно назначение произошло сегодня. Главным врачом Измалковской районной больницы стал Санджар Юнусов. Уроженец Душанбе давно работает в регионе.
Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -3 градусов. А завтра погода в Липецке улучшится: ветер утихнет, на улице —до +3 градусов. Правда, во второй половине дня ожидаются небольшие дождь и мокрый снег
Те, кто сегодня проснулся пораньше, смогли увидеть двойную радугу.
Фото: Типичный Сокол (райончик Липецка)
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