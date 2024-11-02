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сегодня, 12:56
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Ветер снес листы шифера с кровли дома на улице Гайдара

Жильцы могут остаться со своей бедой наедине, так как последняя управляющая компания лишена лицензии и бездействует.

Ночной ветер оставил в крыше многоквартирного дома № 15 по улице Гайдара в Липецке внушительную дыру — несколько листов шифера слетели в палисадник. Жильцы дома боятся, что останутся со своей бедой наедине, так как их управляющая компания «Рассвет» лишена лицензии.

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Проблемы с обслуживанием двухподъездной двухэтажки длятся уже несколько лет. Управляющие компании после отказа от дома УК «Привокзальная» в двухэтажке долго не задерживались, да и за редким исключением к своим обязанностям относились спустя рукава. И самым больным местом дома оставалась кровля, которая вечно протекала,  и на стенах в подъезде и квартирах копились большие разводы.

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— За несколько лет у нас сменились несколько УК: «Рассвет», «ЖКХ Центр», «Континент», «Угловая», «Слобода», «Привокзальная». И ни одна из них практически не работала. В каждую мы отправляли заявки и письма о ремонте кровли. Но все эти УК или игнорировали наши обращения, или давали пустые обещания, которые не выполнены до сих пор. Нам говорят, выбирайте УК, но выбрать не из кого. Да и проблема даже не в выборе управляющей компании, каждая новая УК не работает. И рычагов воздействия на них нет никаких. Все департаменты и инспекции просто разводят руками, — рассказала о проблемах дома его жительница Марина Андрюхина.

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По словам липчаки, последняя УК — «Рассвет» — появилась летом 2024 года, а первые квитанции от нее жильцы получили в августе. В них была выставлена сумма сразу за два месяца, что вызвало возмущение жильцов, так как никаких работ по обслуживанию дома не проводилось. А квитанции продолжали приходить. 

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— То есть жильцам предлагают оплачивать неоказанные услуги и при этом лишенной лицензии компании. Хотя в соответствии с ответом департамента ЖКХ, «Рассвет» до выбора новой УК «обязана надлежащим образом продолжать исполнять обязанности по управлению МКД». Сегодня дозвониться до нее мы так и не смогли, оставили заявку в ЕДС. Крыша оголена сразу над несколькими квартирами. Любой дождь может привести не только к испорченному ремонту, но и короткому замыканию электропроводки, и как следствие, к пожару, — сказала  Марина Андрюхина.
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
'Бомж
54 минуты назад
За кого голосовали, то и получили.
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Ну
сегодня, 14:27
Ваши развалины на обслуживать с тарифом в 50 руб
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Лиза
сегодня, 14:18
На фотографии дом-развалюшка, удивительно, как сам дом ветром не снесло.
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-
сегодня, 14:12
Такому микроМКД нужно самим решать свои вопросы сообща. Вот только взносы на будущие капремонты вряд ли отменятся. И государство кучу денег выделяло на капремонты, сделанные в итоге на бумаге, как в Меркулова 13.
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Камушек
сегодня, 13:48
Если УК ничего не делает, пусть деньги жильцам возвращает!
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Да…
сегодня, 13:40
Увы, все УКашки так «работают». У них есть только право драть деньги с жильцов, а обязанностей нет никаких…
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Гость
сегодня, 13:24
По-человечески жалко жильцов. Наверняка, в большинстве пенсионеры. Департамент ЖКХ разогнать нужно, одни отписки, на управляшки они не имеют рычагов давления или не хотят ничего делать.
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