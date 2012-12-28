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Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
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Происшествия
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55 минут назад
28-летний мотоциклист госпитализирован после аварии на улице Гагарина
За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.
Днём в Добринском округе на дороге Добринка — Хворостянка столкнулись грузовик «КамАЗ» под управлением 52-летнего водителя и «Рено» с 65-летним мужчиной за рулём. В аварии пострадала 67-летняя пассажирка «Рено», женщину доставили в больницу.
Ещё один человек пострадал в Данковском округе: на дороге Данков — Воскресенское 43-летний водитель «Форда» не справился с управлением, и автомобиль врезался в световую опору. Водитель доставлен в больницу.
За сутки автоинспекторы зарегистрировали ещё 22 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.
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