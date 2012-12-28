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55 минут назад

28-летний мотоциклист госпитализирован после аварии на улице Гагарина

За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.

23 сентября в начале пятого вечера в Липецке на улице Гагарина столкнулись автомобиль «ГАЗ» с 45-летним мужчиной за рулём и мотоцикл под управлением 28-летнего водителя. Мотоцикл после столкновения загорелся. Его водитель госпитализирован.

Днём в Добринском округе на дороге Добринка — Хворостянка столкнулись грузовик «КамАЗ» под управлением 52-летнего водителя и «Рено» с 65-летним мужчиной за рулём. В аварии пострадала 67-летняя пассажирка «Рено», женщину доставили в больницу.

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Ещё один человек пострадал в Данковском округе: на дороге Данков — Воскресенское 43-летний водитель «Форда» не справился с управлением, и автомобиль врезался в световую опору. Водитель доставлен в больницу.

За сутки автоинспекторы зарегистрировали ещё 22 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.
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