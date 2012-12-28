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Спорт
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32 минуты назад
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Липецкий культурист стал абсолютным чемпионом Московской области
Какой объем и мышечную массу нужно нарастить, чтобы добиться успеха в престижных соревнованиях?
Соревнования проходили в Видном и имели статус открытых, поэтому наравне со столичными культуристами в них могли выступать спортсмены из любых регионов. В итоге набралось 200 участников из 14-ти областей.
Успех Медникова в какой-то степени стал неожиданностью. Ведь до этого он никогда не выступал в соревнованиях, решил просто испытать себя и сразу добился громкого успеха.
Пляжный бодибилдинг (Men’s Physique, англ.) как раз подходит для новичков. В отличие от классического бодибилдинга в нём делается акцент не на экстремальные объемы мышц, а на пропорциональность, баланс, но с выраженной мускулатурой.
Дмитрий рассказал, что ему 24 года, в зал он пришёл всего 4 года назад для поддержания спортивной формы, целенаправленно культуризмом занялся всего год назад под руководством тренера Алексея Егупова.
ТТХ спортсмена: рост 172 см, вес 73 кг. Объем бицепса 43 см, размах плеч 134 см, талия 72 см, грудь – 106 см.
3 октября в театре танца «Казаки России» состоится открытый чемпионат Липецкой области по бодибилдингу и фитнессу. Дмитрий станет одним из его участников.
Фото А. Чепурняк, соцсети
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