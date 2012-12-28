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32 минуты назад
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Липецкий культурист стал абсолютным чемпионом Московской области

Какой объем и мышечную массу нужно нарастить, чтобы добиться успеха в престижных соревнованиях?

Липчанин Дмитрий Медников стал абсолютным чемпионом Московской области в номинации «Пляжный бодибилдинг, дебют».

Соревнования проходили в Видном и имели статус открытых, поэтому наравне со столичными культуристами в них могли выступать спортсмены из любых регионов. В итоге набралось 200 участников из 14-ти областей.

Успех Медникова в какой-то степени стал неожиданностью. Ведь до этого он никогда не выступал в соревнованиях, решил просто испытать себя и сразу добился громкого успеха.

Пляжный бодибилдинг (Men’s Physique, англ.) как раз подходит для новичков. В отличие от классического бодибилдинга в нём делается акцент не на экстремальные объемы мышц, а на пропорциональность, баланс, но с выраженной мускулатурой.

Дмитрий рассказал, что ему 24 года, в зал он пришёл всего 4 года назад для поддержания спортивной формы, целенаправленно культуризмом занялся всего год назад под руководством тренера Алексея Егупова.

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ТТХ спортсмена: рост 172 см, вес 73 кг. Объем бицепса 43 см, размах плеч 134 см, талия 72 см, грудь – 106 см.

3 октября в театре танца «Казаки России» состоится открытый чемпионат Липецкой области по бодибилдингу и фитнессу. Дмитрий станет одним из его участников.

Фото А. Чепурняк, соцсети
Бодибилдинг
фитнесс
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Комментарии (6)

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Татьяна
10 минут назад
Очень круто ! Видно сколько труда и сил вложено в тело! Этот режим , питание ,постоянный контроль своего тела! Рада , что увидим еще и в Липецке этот эталон красоты !! Поздравляю!!
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Юлия
12 минут назад
Ну и зачем это всё? Зачем проводить эксперименты над собой? Польза-то в чем?
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Молодежь
8 минут назад
А в чем польза отъевшихся теток и дядек? Зачем они отъедаются, эксперимент зачем над собой проводят?
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Елена
20 минут назад
Неприятно смотреть…… (( … ощущение биоробота………. Кроме того , человек - это интеллект, в первую очередь.
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Антон
9 минут назад
жаль в 21 веке про интеллект люди забыли
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Не хам
9 минут назад
Ну так не смотри! А ведь куда приятнее смотреть на висящих жиртресов, которые не могут подняться на одну ступеньку и задыхаются, правда? И в человеке все должно быть : и душа, и тело! P.S. И интеллектом вы не блещете, судя по писанине вашей.
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