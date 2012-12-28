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сегодня, 15:40
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Помидоры и акация цветут в Липецкой области

Растения «перепутали» время года из-за тёплой погоды.

На календаре конец сентября, а липчане выкладывают в соцсетях фотографии цветущих растений.

Блогер Александр Григоров поделился фотографией цветущего помидора. Причём снял он его не на огороде, а на берегу Матырского водохранилища в Новой Жизни.



— Я думаю, этот куст помидоров никто не сажал. Кто-то отдыхал на берегу, съел помидоры, а семечки проросли, — рассказал GOROD48 о том, как сделал фотографию, Александр.

Педагог Ольга Земцова выложила на своей странице фотографии цветущей розовой акации, сделанные 18 сентября во дворе музыкальной школы на улице Интернациональной в Липецке.

Ольга Земцова любит белую акацию, а в середине июля увидела веточку розовой — её это заинтересовало: для цветения было уже поздно. Но каково же было удивление Ольги, когда на прошлой неделе она увидела акацию, буквально усыпанную цветами.



Садовода Елену Кулешову цветущий помидор ничуть не удивил. Это растение может цвести постоянно, если на улице тепло. А цветы акации порадовали. Такое в конце сентября случается нечасто.

— Погода тёплая стояла, растения с толку сбила. Им показалось, что сезон начинается, — пояснила Елена Кулешова.

Садовод советует срывать такие цветы с плодовых растений: плоды вызреть всё равно не смогут, а растение потратит силы перед зимой.

Фото: соцсети
повторное цветение
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Комментарии (1)

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Горожанка
сегодня, 16:13
У мамы в прошлом году 2 куста помидоров выросли сами по себе на щебне во дворе. К октябрю собрали почти 2 ведра отборных на засолку!
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