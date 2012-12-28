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сегодня, 12:20
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Утонул или завалило землей: озвучены версии гибели мужчины на стройке ЖК «Турист»

СК ведет доследственные действия по факту несчастного случая на стройке в центре Липецка.

30 октября на территории строящегося ЖК «Турист» погиб 43-летний мужчина.

По данным GOROD48, версий его гибели две: по первой, мужчину засыпало в траншее грунтом и он задохнулся, по второй — он утонул в заполненной водой траншее.

— Доследственную проверку ведет отдел по Советскому округу Липецка СК СУ России по Липецкой области. На теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
То есть
17 минут назад
Вода от земли ничем не отличаются?
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Врач
41 минуту назад
И что, даже свидетелей нет?
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Бомж
сегодня, 14:21
Утонул в заполненной водой траншее, что за бред пишут. Нет, единой нормы охраны труда. Совок закончился, вместе с кзот правами работников.
Ответить
Лиза
сегодня, 13:57
Соболезнование родным и близким...
Ответить
Житель
сегодня, 13:12
У организации есть название?
Ответить
Город48
сегодня, 12:57
Печально.
Ответить
Гость
сегодня, 12:56
За 3 копейки работают, хозяева наживаются, соболезнование родственникам
Ответить
'Бомж
сегодня, 14:24
Нет КЗОТа , и всех остальных прав у работников.
Ответить
48
сегодня, 12:46
Стройка дома началась с трагедии
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Верещагин
сегодня, 12:40
Посмотрите как проводятся высотные работы. Без касок. Без обвязки. Не спецовок. Охрана труда в ужасном упадке. Частники плевать хотели на работяг. Бесправные трудяги.
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строитель
сегодня, 13:04
подмечено верно. частники экономят на накладных расходах
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Жесть
сегодня, 13:50
подмечено верно. частники экономят на накладных расходах Прямо много Вы знаете????
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Строитель
сегодня, 12:33
Сегодня на строительных площадках не соблюдается техника безопасности! Мужчина один был на стройплощадке?
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