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Происшествия
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сегодня, 12:20
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Утонул или завалило землей: озвучены версии гибели мужчины на стройке ЖК «Турист»
СК ведет доследственные действия по факту несчастного случая на стройке в центре Липецка.
По данным GOROD48, версий его гибели две: по первой, мужчину засыпало в траншее грунтом и он задохнулся, по второй — он утонул в заполненной водой траншее.
— Доследственную проверку ведет отдел по Советскому округу Липецка СК СУ России по Липецкой области. На теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
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