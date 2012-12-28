Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
Общество
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12 минут назад
«Кубометры чистой воды уходят в грунт, потери не считает никто»
Вода из загадочного источника течёт под дом на улице Нижней Логовой.
«Заявки на поиски и устранение течи подавали и жильцы частных домов, которые оказались первыми затоплены. Теперь для устранения подтопления гаражей, примыкающих к частной территории, жители сделали отвод, и вода стекает к дому на улице Нижней Логовой, 9. Двор затапливается, фундамент подмывается, а «РВК» не спешит с устранением аварии, хотя в таких ситуациях сроки должны быть минимальными. Кубометры чистой воды уходят в грунт, потери не считает никто», — рассказали горожане.
В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что лопнувшая труба компании не принадлежит.
«Анализ проб воды показал, что её состав отличается от питьевой воды, подаваемой по трубам «РВК-Липецк», а также от состава хозяйственно-бытовых сточных вод», — рассказали в компании.
Мы передали обращение горожан в мэрию для поиска владельцев прохудившегося водопровода.
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