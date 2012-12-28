Вода из загадочного источника течёт под дом на улице Нижней Логовой.

Липчане рассказали GOROD48 об очередном коммунальном ручье: больше месяца на улице Липовской недалеко от художественной школы имени Сорокина течёт водопровод. Не дождавшись реакции энергетиков, горожане сами сделали отвод, чтобы их не топило.«Заявки на поиски и устранение течи подавали и жильцы частных домов, которые оказались первыми затоплены. Теперь для устранения подтопления гаражей, примыкающих к частной территории, жители сделали отвод, и вода стекает к дому на улице Нижней Логовой, 9. Двор затапливается, фундамент подмывается, а «РВК» не спешит с устранением аварии, хотя в таких ситуациях сроки должны быть минимальными. Кубометры чистой воды уходят в грунт, потери не считает никто», — рассказали горожане.В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что лопнувшая труба компании не принадлежит.«Анализ проб воды показал, что её состав отличается от питьевой воды, подаваемой по трубам «РВК-Липецк», а также от состава хозяйственно-бытовых сточных вод», — рассказали в компании.Мы передали обращение горожан в мэрию для поиска владельцев прохудившегося водопровода.