Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
Общество
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сегодня, 10:58
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Городские службы переведены в режим повышенной готовности: сильные ветер не утихает
«Зеленхоз» сформировал бригады для уборки упавших деревьев, «Липецкгорсвет» следит за работоспособностью светофоров и сетей наружного освещения, муниципальное управление благоустройства готово расчищать дождеприёмники.
«Дорогие липчане, соблюдайте правила безопасности. Водителей прошу не парковать машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями. В связи с ожидаемым мокрым снегом не забудьте заменить резину на зимнюю. Будьте внимательны и осторожны, по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте, держитесь подальше от линий электропередач, рекламных щитов, вывесок и иных конструкций», — предупредил Роман Ченцов.
Обо всех проблемах можно сообщить в ЕДС: 88004504848.
Напомним, по прогнозу синоптиков сильный ветер не будет утихать весь день, Ожидается продолжение дождей, к вечеру — мокрый снег и понижение температуры воздуха до +1 градуса.
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