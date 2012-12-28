Городские службы переведены в режим повышенной готовности: сильные ветер не утихает

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщил мэр Липецка Роман Ченцов.«Зеленхоз» сформировал бригады для уборки упавших деревьев, «Липецкгорсвет» следит за работоспособностью светофоров и сетей наружного освещения, муниципальное управление благоустройства готово расчищать дождеприёмники.«Дорогие липчане, соблюдайте правила безопасности. Водителей прошу не парковать машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями. В связи с ожидаемым мокрым снегом не забудьте заменить резину на зимнюю. Будьте внимательны и осторожны, по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте, держитесь подальше от линий электропередач, рекламных щитов, вывесок и иных конструкций», — предупредил Роман Ченцов.Обо всех проблемах можно сообщить в ЕДС: 88004504848.Напомним, по прогнозу синоптиков сильный ветер не будет утихать весь день, Ожидается продолжение дождей, к вечеру — мокрый снег и понижение температуры воздуха до +1 градуса.