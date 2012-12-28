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сегодня, 16:09
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В Липецкой области подешевело дизельное топливо

За неделю также подешевел бензин марки АИ-92, но вырос в цене бензин марки АИ-95.

За последнюю неделю в Липецкой области выросла средняя цена на бензин — в основном за счёт заметного повышения стоимости бензина марки АИ-95 (более чем на один процент). Подешевело дизельное топливо. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 15 по 21 сентября.

Цена на бензин за последнюю отчётную неделю выросла на 0,45%, или на 38 копеек, — 78,68 рубля за литр против 78,30 рубля неделей ранее. При этом стоимость бензина АИ-92, как и неделей ранее, уменьшилась на 0,78%, или на 59 копеек, — с 74,96 рубля до 74,37 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 1,44%, или на 1 рубль 20 копеек: его стоимость составила 81,15 рубля за литр (неделей ранее — 82,35 рубля). На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,20 рубля). Бензин АИ-95 подорожал на 1,15% — с 81 рубля до 81,94 рубля (+94 копейки).
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Нардеп
36 минут назад
Откуда такая цена?!?!?!? Роснефть 76,15 руб. откуда 81 рубль..........................
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Не важно
53 минуты назад
Какая цена , главное чтобы был в наличии всегда на Лукойле.
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