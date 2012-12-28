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Погода в Липецке
2078
сегодня, 13:09
6

Только шапки не срывало: ветер в Липецке на фото и видео

С вечера 1 ноября в Липецке и области бушует сильный ветер, скорость его порывов достигает штормовых значений — 22 м/с. 

Утром мы прошлись по улицам Липецка, чтобы зафиксировать резкую смену погоды, которую принес циклон с Балтики. Порывы ветра временами были такой силы, что ветви деревьев поднимались параллельно земле.

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Напомним, что непогода продлится весь день: к вечеру в городе возможны мокрый снег и резкое похолодание.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Бетховен из мерии
сегодня, 14:07
Лиса из парка, а это идея! транслировать на улицах музыку фоном во время ветра!
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Вивальди из мэрии
56 минут назад
Лучше поставить "Шторм"
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Лиса из парка
сегодня, 14:01
какая зловещая музыка фоном
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Вивальди
сегодня, 14:23
Не в тему.
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Гость
сегодня, 13:54
Можно подумать тайфун пришёл)))
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Матильда
сегодня, 13:32
Можно подумать, что ветра никогда не было. Ещё хуже бывало!
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