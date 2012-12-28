Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Погода в Липецке
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сегодня, 13:09
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Только шапки не срывало: ветер в Липецке на фото и видео
С вечера 1 ноября в Липецке и области бушует сильный ветер, скорость его порывов достигает штормовых значений — 22 м/с.
Напомним, что непогода продлится весь день: к вечеру в городе возможны мокрый снег и резкое похолодание.
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