Только шапки не срывало: ветер в Липецке на фото и видео

С вечера 1 ноября в Липецке и области бушует сильный ветер, скорость его порывов достигает штормовых значений — 22 м/с.



Утром мы прошлись по улицам Липецка, чтобы зафиксировать резкую смену погоды, которую принес циклон с Балтики. Порывы ветра временами были такой силы, что ветви деревьев поднимались параллельно земле.Напомним, что непогода продлится весь день: к вечеру в городе возможны мокрый снег и резкое похолодание.