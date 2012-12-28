Но до сугробов еще далеко.

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Погода в Липецкой области стремительно ухудшается: в Данкове уже выпал снег. Как рассказали GOROD48 в областном гидрометцентре, мокрый снег на территории региона продолжится сегодня и завтра ночью, когда температура воздуха опустится немного ниже 0 градусов. Днем же, при положительных температурах, он будет таять.Ветер, холодный воздух и снег в Липецкую область принес циклон с Балтики. По словам синоптика гидрометцентра Ольги Гончаровой, он задел наш регион периферией.К вечеру мокрый снег может выпасть по всей области. Следующий снегопад ожидается ближе к утру 5 ноября.