Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Погода в Липецке
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сегодня, 12:06
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В Данкове уже выпал снег
Но до сугробов еще далеко.
Ветер, холодный воздух и снег в Липецкую область принес циклон с Балтики. По словам синоптика гидрометцентра Ольги Гончаровой, он задел наш регион периферией.
К вечеру мокрый снег может выпасть по всей области. Следующий снегопад ожидается ближе к утру 5 ноября.
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