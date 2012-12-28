Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
В Липецкой области температура будет подходить к отметке «ноль градусов» и днем, и ночью
Происшествия
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сегодня, 16:05
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На улице Липовской упало дерево, повредив балконное стекло
По подсчетам GOROD48, — это восьмое дерево, упавшее в Липецке из-за сильного ветра.
Жильцы дома рассказали, что упавшее дерево не единственное проблемное в их дворе, сухостоя рядом с хрущевкой еще много.
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