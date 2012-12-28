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896
сегодня, 16:05
3

На улице Липовской упало дерево, повредив балконное стекло

По подсчетам GOROD48, — это восьмое дерево, упавшее в Липецке из-за сильного ветра.

Сегодня днем во в дворе дома № 2 на улице Липовской упало дерево. Его крона повредила остекление балкона.



Жильцы дома рассказали, что упавшее дерево не единственное проблемное в их дворе, сухостоя рядом с хрущевкой еще много.
дерево
балкон
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Не с центра
29 минут назад
Вот вам дрова для отопления. Юмор.
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Ура
48 минут назад
Кто бы сомневался...
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Всё для граждан
сегодня, 17:05
Теперь готовьтесь остекление совсем демонтировать. Вряд ли узаконили остекление балкона.
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