На улице Липовской упало дерево, повредив балконное стекло

По подсчетам GOROD48, — это восьмое дерево, упавшее в Липецке из-за сильного ветра.

Сегодня днем во в дворе дома № 2 на улице Липовской упало дерево. Его крона повредила остекление балкона.Жильцы дома рассказали, что упавшее дерево не единственное проблемное в их дворе, сухостоя рядом с хрущевкой еще много.