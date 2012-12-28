Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
Происшествия
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сегодня, 08:51
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Два дерева упали в Липецке
Сильный ветер не доставил на этот раз много хлопот.
В обоих случаях городские спасатели распилили упавшие стволы и освободили дороги для проезда, рассказал GOROD48 начальник управления ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.
Напомним, что со вчерашнего вечера в Липецк бушует сильнейший ветер, скорость его порывов превышает 20 м/с. Непогоду принес холодный фронт циклона, пришедшего с севера Балтики. Сегодня продолжится дождь, к концу дня он может смениться мокрым снегом, температура воздуха опустится до +1 градуса.
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