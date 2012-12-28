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3026
сегодня, 08:51
14

Два дерева упали в Липецке

Сильный ветер не доставил на этот раз много хлопот.

Вечером 1 ноября сильный ветер свалил в Липецке два дерева, оба упали на проезжую часть. Первое рухнуло около 20:30 в 10-й Шахте, второе — в 23:40 на улице Ильича,3. 

В обоих случаях городские спасатели распилили упавшие стволы и освободили дороги для проезда, рассказал GOROD48 начальник управления ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.

Напомним, что со вчерашнего вечера в Липецк бушует сильнейший ветер, скорость его порывов превышает 20 м/с. Непогоду принес холодный фронт циклона, пришедшего с севера Балтики. Сегодня продолжится дождь, к концу дня он может смениться мокрым снегом, температура воздуха опустится до +1 градуса.   

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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
да
41 минуту назад
на ул. Зои Космодемьянской напротив дома 25 старый клен наклонился над проводами линии электропередачи, изо всех сил держится на телефонных проводах. Помогите
Ответить
Грязи
48 минут назад
Без света
Ответить
Бабушка.
51 минуту назад
КОРНИ деревьев ДОЛЖНЫ получать ПИТАНИЕ. Которым являются перепревшая ОПАВШАЯ ЛИСТВА.
Ответить
Елена
сегодня, 11:15
и на Московской, рухнуло дерево и повредило два балкона
Ответить
Липчане
сегодня, 11:08
Будьте осторожны, наши сладенькие депутаты
Ответить
ну
сегодня, 10:47
так по прогнозу это не весь ветер, рано написали что "не доставил" много хлопот. Давайте дождемся хотя бы утра.
Ответить
Покупатели
сегодня, 10:34
По графику должна быть ярмарка на ул.Космонавтов, но не было и будет ли в другие дни?
Ответить
липчанин
сегодня, 10:41
ярмарка 3 ноября
Ответить
Синоптик
сегодня, 10:17
Мало того град был
Ответить
кроме деревьев
сегодня, 09:47
еще и знаки поотлетали: на музучилище на земле лежит знак пешеходного перехода, а на Папина напротив колледжей погнулся знак.
Ответить
Анна
сегодня, 09:43
Радуга была
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Радуга
сегодня, 10:24
Была обалденная.
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Еще комментарии
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