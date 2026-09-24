В переходах подземки на площади Победы отремонтируют полы

если на это в бюджете найдутся средства.

На спусках в подземный переход у Центрального рынка образовались ямы. Будут ли они заделаны, спросил GOROD48 в мэрии. Нам ответили, что при наличии средств в бюджете переход отремонтируют.Переход 2000 года постройки — правовой бермудский треугольник. Внутри он принадлежит группе бизнесменов, снаружи — муниципалитету. Поэтому мэрия тратит на него бюджетные средства. Например, в 2023 году МБУ «Управление благоустройства Липецка» очистило дождеприемники перехода от нескольких тонн грязи, а в 2024-м МБУ «Липецкгорсвет» поменяло разбитые светильники на новые.Так что поговорка про семь нянек и дитя без глаза — это как раз про него. В 2020 году глава Липецка Евгения Уваркина призывала собственников торговых помещений создать управляющую компанию как посредника между ними и городской администрацией, но те сочли это предложение попыткой отжать бизнес. Мэр, в свою очередь, не выполнила угрозы полностью прикрыть торговлю в переходе, сделав из подземки то, для чего ее и строили — объект пешеходной инфраструктуры.