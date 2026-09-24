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293
58 минут назад
5

В переходах подземки на площади Победы отремонтируют полы

если на это в бюджете найдутся средства.

На спусках в подземный переход у Центрального рынка образовались ямы. Будут ли они заделаны, спросил GOROD48 в мэрии. Нам ответили, что при наличии средств в бюджете переход отремонтируют.

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Переход 2000 года постройки — правовой бермудский треугольник. Внутри он принадлежит группе бизнесменов, снаружи — муниципалитету. Поэтому мэрия тратит на него бюджетные средства. Например, в 2023 году МБУ «Управление благоустройства Липецка» очистило дождеприемники перехода от нескольких тонн грязи, а в 2024-м МБУ «Липецкгорсвет» поменяло разбитые светильники на новые.

Так что поговорка про семь нянек и дитя без глаза — это как раз про него. В 2020 году глава Липецка Евгения Уваркина призывала собственников торговых помещений создать управляющую компанию как посредника между ними и городской администрацией, но те сочли это предложение попыткой отжать бизнес. Мэр, в свою очередь, не выполнила угрозы полностью прикрыть торговлю в переходе, сделав из подземки то, для чего ее и строили — объект пешеходной инфраструктуры.
подземный переход
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Комментарии (5)

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Сначала новые
А шо
8 минут назад
Торгаши-спекулянты налог не платят,или за места с них не берут?Пусть скинутся.
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Переход
37 минут назад
В бедственном положении.Барахолка,грязь,перила увешаны поношенными тряпками,лишний раз не хочется в него спускаться.
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Владимир
47 минут назад
Что значит ЕСЛИ НАЙДУТСЯ ???!!! А ГДЕ ДЕНЬГИ БЮДЖЕТНЫЕ???!!! НАЛОГИ, ШТРАФЫ, ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ, ШТРАФЫ ЗА ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ И ВСЁ ДЕНЕГ НЕТ ! А МОЖЕТ ОБЫСКИ ПРОВЕСТИ У ПАРТИЙНЫХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ?!
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Странный вы
35 минут назад
В лучшие-то времена, дет десять назад т так бюджет со скрипом держался. Сейчас уже несколько лет ситуация совсем иная в стране. Вот честно, не до этой косметики сейчас.
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Электорат
39 минут назад
все все все, узбагойтесь на ближайшие 5 лет
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