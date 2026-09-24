Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах
Общество
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58 минут назад
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В переходах подземки на площади Победы отремонтируют полы
если на это в бюджете найдутся средства.
Переход 2000 года постройки — правовой бермудский треугольник. Внутри он принадлежит группе бизнесменов, снаружи — муниципалитету. Поэтому мэрия тратит на него бюджетные средства. Например, в 2023 году МБУ «Управление благоустройства Липецка» очистило дождеприемники перехода от нескольких тонн грязи, а в 2024-м МБУ «Липецкгорсвет» поменяло разбитые светильники на новые.
Так что поговорка про семь нянек и дитя без глаза — это как раз про него. В 2020 году глава Липецка Евгения Уваркина призывала собственников торговых помещений создать управляющую компанию как посредника между ними и городской администрацией, но те сочли это предложение попыткой отжать бизнес. Мэр, в свою очередь, не выполнила угрозы полностью прикрыть торговлю в переходе, сделав из подземки то, для чего ее и строили — объект пешеходной инфраструктуры.
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