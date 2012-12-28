Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
Происшествия
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сегодня, 09:56
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У попавшего в ДТП на улице Гагарина мотоциклиста — ожоги 90% тела
Ноги и руки парня обуглились.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у юноши ожоги 90% поверхности тела самой тяжёлой четвёртой степени.
Ноги и руки мотоциклиста обуглены.
Напомним, 23 сентября в начале пятого вечера в Липецке на улице Гагарина столкнулись автомобиль «ГАЗ» с 45-летним мужчиной за рулём и мотоцикл — последний после столкновения загорелся.
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