Завтра сухо и до +18

Антициклон остановит дожди принесет потепление.

25 сентября днем на территории Липецкой области усилится влияние гребня антициклона с центром над Северным Уралом, дожди прекратятся. 26 и 27 сентября регион будет находиться в гребне этого антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят: 12-13 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от +5 до +10 градусов, днем от +14 до +19.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Ночью на улице — от +6 до +8 градусов, днем — от +16 до +18.День 25 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза.