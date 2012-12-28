Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах
В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Погода в Липецке
46
15 минут назад
Завтра сухо и до +18
Антициклон остановит дожди принесет потепление.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от +5 до +10 градусов, днем от +14 до +19.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Ночью на улице — от +6 до +8 градусов, днем — от +16 до +18.
День 25 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза.
0
0
0
0
0
Комментарии