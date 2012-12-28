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Происшествия
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7 минут назад
Пожар в лесу в Силикатном тушили больше 17 часов
Вспыхнувший вчера вечером пожар в лесу в Силикатном ликвидировали только сегодня днём.
То есть возгорание тушили больше 17 часов. Сначала его локализовали, а потом протушивали отдельные участки.
Напомним, сообщение о задымлении в посёлке Силикатный поступило спасателям 23 сентября около девяти часов вечера. На момент прибытия пожарных подразделений огнём было охвачено полтора гектара сухой травы и молодого леса на территории 22 квартала Липецкого городского участкового лесничества ОКУ «Грязинское лесничество».
В тушении были задействованы сотрудники МЧС, Федеральная противопожарная служба и ОСАУ «Лесопожарный Центр».
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
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