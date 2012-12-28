Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У попавшего в ДТП на улице Гагарина мотоциклиста — ожоги 90% тела
Происшествия
18-летний мотоциклист госпитализирован после аварии на улице Гагарина
Происшествия
На улице Осканова ночью повредили пять автомобилей
Происшествия
16-летний студент по наводке «сотрудников госорганов» поджёг полицейский автомобиль
Происшествия
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»
Общество
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
Липецкие «часы желаний» будут идти с космической точностью
Общество
Липецкий культурист стал абсолютным чемпионом Московской области
Спорт
«Кубометры чистой воды уходят в грунт, потери не считает никто»
Общество
В Липецке уже 49 фитнес-центров
Общество
Читать все
В переходах подземки на площади Победы отремонтируют полы
Общество
В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах
Общество
В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Дело о теракте возбуждено в Липецке после поджога полицейского автомобиля
Происшествия
Суд арестовал начальника городского УКСа Владимира Поваляева
Происшествия
Попавший в ДТП на улице Гагарина 18-летний мотоциклист умер
Происшествия
В Липецкой области подешевело дизельное топливо
Экономика
Помидоры и акация цветут в Липецкой области
Общество
Пожар в лесу в Силикатном тушили больше 17 часов
Происшествия
Завтра сухо и до +18
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
52
7 минут назад

Пожар в лесу в Силикатном тушили больше 17 часов

Вспыхнувший вчера вечером пожар в лесу в Силикатном ликвидировали только сегодня днём.

Вспыхнувший накануне вечером пожар в посёлке Силикатный был ликвидирован только сегодня в 14.50. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.

То есть возгорание тушили больше 17 часов. Сначала его локализовали, а потом протушивали отдельные участки.

Напомним, сообщение о задымлении в посёлке Силикатный поступило спасателям 23 сентября около девяти часов вечера. На момент прибытия пожарных подразделений огнём было охвачено полтора гектара сухой травы и молодого леса на территории 22 квартала Липецкого городского участкового лесничества ОКУ «Грязинское лесничество».

249b0a4469be05e6c8cc7c2bd61dcfbe.jpg

В тушении были задействованы сотрудники МЧС, Федеральная противопожарная служба и ОСАУ «Лесопожарный Центр».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.
пожар
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить