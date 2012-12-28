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вчера, 17:03
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30 липчан очистили от объявлений и граффити переход у Нижнего парка

Горожане пришли в переход по призыву гида Ивана Климова и эко-сообщества «Липецкие берега».

Сегодня утром около тридцати горожан почистили подземный переход у Нижнего парка. В переход липчан позвали гид Иван Климов и эко-сообщество «Липецкие берега».

«Ни один городской экскурсионный маршрут не обходится без посещения этого удивительного места. Но вот состояние его оставляет желать лучшего: паутина, как в склепе, потухшие и/или тусклые лампочки, граффити на стенах и самой мозаике. Если один идешь вечером, то здесь жутковато. Хотя, по словам многих экскурсантов, в любом другом городе эту реликвию берегли бы как зеницу ока, холили и лелеяли, подчеркивая ее уникальность, раскрывающую историю Липецка. Ведь это же настоящий музей, работающий 24/7!», — такими словам приглашал горожан на субботник Иван Климов.

— Мы уже много лет убираем общественные территории, к которым неравнодушны горожане. В этот раз запрос получили от краеведов, — рассказала GORОВ48 представитель сообщества «Липецкие берега» Галина Крючкова.





Ведрами, тряпками и моющими средствами участников акции обеспечил депутат горосовета Олег Косолапов.

Липчане убрали паутину, оттерли граффити и бумажные объявления. Причем делали это под живую музыку и рассказы об истории города.



К волонтерам присоединились сотрудники МБУ «Управление благоустройства», они очистили лестницы, а работники МБУ «Липецкгорсвет» заменили лампочки в подземке.

— Не знаю, насколько долго продержится наша работа, — вздыхает Галина Крючкова.

Самому красивому переходу Липецка 49 лет. Мэрия несколько лет ищет деньги на его капитальный ремонт.

Фото: Иван Климов
Видео: vk.com/id566564518?w=wall566564518_176%2Fall
подземный переход
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Комментарии (18)

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Лев
вчера, 23:04
Молодцы ребята!!!Это гордость наша!
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Спасибо
вчера, 22:14
Очень здорово. Чистенько стало!!!
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Макс
вчера, 21:58
Молодцы !
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сквидвард
вчера, 21:57
Согласен с "сергеем", а ребятам респект!!!
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Шишкин лес
вчера, 21:54
Один хрен, всё засрут через месяц
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Партработник
вчера, 21:18
Почему работники обкома не принимают участие в таких акциях?
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Липчане
вчера, 21:00
Спасибо огромнейшее всем участникам акции, очень надеемся, что никто не пройдёт мимо, если увидит вандалов. Это наш город.
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Такса глубоководная.
вчера, 20:37
Да. Оповещайте мы выйдем.
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Ольга
вчера, 20:34
Молодцы! Жаль, что не знала об этой акции. Непременно присоединилась бы. Ивану Климову респект!
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Такса глубоководная.
вчера, 20:31
Умнички. Спасибо. Ведь там ходят туристы. Но наших детей вам не вернуть. Я прошу их вернутся.
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