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Общество
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вчера, 17:03
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30 липчан очистили от объявлений и граффити переход у Нижнего парка
Горожане пришли в переход по призыву гида Ивана Климова и эко-сообщества «Липецкие берега».
«Ни один городской экскурсионный маршрут не обходится без посещения этого удивительного места. Но вот состояние его оставляет желать лучшего: паутина, как в склепе, потухшие и/или тусклые лампочки, граффити на стенах и самой мозаике. Если один идешь вечером, то здесь жутковато. Хотя, по словам многих экскурсантов, в любом другом городе эту реликвию берегли бы как зеницу ока, холили и лелеяли, подчеркивая ее уникальность, раскрывающую историю Липецка. Ведь это же настоящий музей, работающий 24/7!», — такими словам приглашал горожан на субботник Иван Климов.
— Мы уже много лет убираем общественные территории, к которым неравнодушны горожане. В этот раз запрос получили от краеведов, — рассказала GORОВ48 представитель сообщества «Липецкие берега» Галина Крючкова.
Ведрами, тряпками и моющими средствами участников акции обеспечил депутат горосовета Олег Косолапов.
Липчане убрали паутину, оттерли граффити и бумажные объявления. Причем делали это под живую музыку и рассказы об истории города.
К волонтерам присоединились сотрудники МБУ «Управление благоустройства», они очистили лестницы, а работники МБУ «Липецкгорсвет» заменили лампочки в подземке.
— Не знаю, насколько долго продержится наша работа, — вздыхает Галина Крючкова.
Самому красивому переходу Липецка 49 лет. Мэрия несколько лет ищет деньги на его капитальный ремонт.
Фото: Иван Климов
Видео: vk.com/id566564518?w=wall566564518_176%2Fall
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