Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: гибель младенца, драма в поселке Петровский и дело о полете на Кубу
Сегодня, 29 августа, стало известно о гибели пятимесячного ребенка, мать погибшего в поселке Петровский 15-летнего юноши боится, что дело могут «замять», и липецкого туриста обязали заплатить авиакомпании за дебош в самолете.
«Царствие небесное ангелочку. Больно, когда человек уходит, вдвойне, если это такой малыш. Вечная память. Соболезнования родителям и родственникам», — написала Гостья.
Вечером 21 августа в поселке Петровском Добринского района под колесами «Лады Приоры» погиб 15-летний Никита. Его мать боится, что расследование смерти сына могут спустить на тормозах.
Дознание по факту смертельной аварии доверили вести сотруднику Добринского отдела полиции Юлиану Татанкулову, который является дальним родственником сидевшего за рулем «Приоры» 21-летнего Даниила Кочеткова. Юлиан Татанкулов за неделю так и не связался с матерью погибшего, женщину не признали пострадавшей по делу.
Из-за большого резонанса дело передают в региональный следком. Комментаторы GOROD48 тоже не остались равнодушны к трагедии.
«Это просто кошмар, наказать по всей строгости, как так получилось, что дело особо не начали и вел родственник? Наказать и его по всем законам, как им не стыдно просто лишили жизни такого потрясающего человека. Водитель знал, что они там стоят, он сам лично их туда привез, и зная это разогнался до такой бешеной скорости. Царство Небесное Никите, мы скучаем и помним», — написала Виктория.
«Маме, конечно, соболезнование. Но судя по видео, виноваты и водитель, который ехал с превышением скорости, и подростки, которые туда-сюда перебегали дорогу. Проезжая часть не место для игр», — считает Лиза.
«В той толпе была и сестра водителя, на месте этого мальчика могла быть и она. На видео видно не вооружённым глазом, что компания молодых людей не просто так вышла на проезжую трассу, было какое-то действие, что заставило их выйти и посмотреть», — написала Даша.
И еще о происшествиях на дорогах. Накануне вечером под Липецком 19-летняя девушка — водитель автомобиля «Лада Гранта» сбила оленя и попала в больницу.
«Девушке скорейшего выздоровления и в дальнейшем соблюдать правила движения, и быть более внимательной на дороге. Родителям сил и терпения, организм молодой, вытянет, должна встать на ноги. Оленя жалко. Хорошо, что это был не человек», — написал Я.
В тот же день на улице 50 лет НЛМК, в Липецке под колеса «Лады Весты» попал мальчик на велосипеде. Он выехал из-за угла здания, неожиданно для водителя. Тот ехал с небольшой скоростью и успел нажать на тормоз.
За день в Липецкой области были возбуждены пять уголовных дел о повторном пьяном вождении: в Добровском, Измалковском, Усманском и Хлевенском районах.
Мировой суд сегодня рассмотрел гражданское дело о возмещении убытков АО «Авиакомпания «Россия», причиненных ей жителем Липецка Антоном Епишовым. Авиаторы потребовали с мужчины возмещения убытков в 48 671 рублей и госпошлины в 1 660 рублей. С чем суд и согласился.
Антон Ешипов 29 ноября 2023 года решил слетать на кубинский курорт Варадеро. В самолете он курил и дебоширил судя по всему — боялся лететь. Гражданина связали и в таком виде он прибыл в аэропорт Варадеро. На на курорт его не пустили кубинские власти. Авиакомпании пришлось за свой счет везти его обратно. Антон в суд ни разу не пришел.
«Нормально слетал на отдых: 400 000 тыс за перелеты и путевку + судебные издержки», — заметил ахаха.
«Да нормально — Жаль рома не попил вдоволь трудяга!», — добавила Фёкла.
«Ни в коем случае не оправдываю пассажира. Но однажды я чуть не оказался на его месте при полёте упомянутой компанией на Кипр. Стюардессы — колхозницы с соответствующими лицами в ярком боевом раскрасе и воняющие на весь салон наидерьмовейшими духами. По-моему, выпившие. Трындели кучками, не обращая внимания. При простое самолёта более часа перед вылетом узнал, нельзя ли прибавить вентиляции, все подыхали от жары. Был грубо, по-хамски, облаян. И понял, что ещё слово — и буду связан как буян», — рассказал историю Изя Рабинович.
Завтра в Липецке ожидается температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться до +32 градусов. Это на один градус больше, чем во время предыдущего максимума 30 августа — в 1986 году.
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