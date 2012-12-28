Липецкая вечЁрка: гибель младенца, драма в поселке Петровский и дело о полете на Кубу

Сегодня, 29 августа, стало известно о гибели пятимесячного ребенка, мать погибшего в поселке Петровский 15-летнего юноши боится, что дело могут «замять», и липецкого туриста обязали заплатить авиакомпании за дебош в самолете.