Пять уголовных дел о пьяном вождении возбуждено в Липецкой области за один день

Все обвиняемые водители не в первый раз попались пьяными за рулем.



28 августа в Липецкой области были возбуждены пять уголовных дел о повторном пьяном вождении. По данным пресс-службы областного управления МВД, дела возбуждены в Добровском, Измалковском, Усманском и Хлевенском районах.39-летний житель Хлевенского района попался пьяным за рулем 22 августа на 449 километре трассы «Дон». Выяснилось, что у водителя «Ауди А-6» еще не закончился срок наказания за предыдущее подобное нарушение — в ноябре 2022 года он был признан виновным по ч.1 ст.264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и ему назначили обязательные работы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года. Теперь водителю по части второй той же статьи УК грозит до трёх лет лишения свободы.41-летний водитель, задержанный 4 августа в Боринское, отказался проходить медосвидетельствование. При этом он уже был лишен прав на полтора года за пьяную езду.ОМВД России Липецкому району возбудило против него уголовное дело по ч.1 статьи 264.1 УК.Аналогичные уголовные дела были возбуждены дознавателями ОМВД России по Усманскому району, ОМВД России по Измалковскому району, добровскими полицейскими.Фото управления госавтоинспекции.