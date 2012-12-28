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2752
сегодня, 09:55
31

19-летняя девушка-водитель сбила в Липецке оленя и попала в больницу

28 августа в 22:00 на 18 километре дороги Липецк-Октябрьское-Усмань 19-летняя девушка — водитель автомобиля Лада Гранта сбила оленя. 

Как сообщает ГАИ, авария произошла при неправильном расположении транспортного средства на проезжей части. Девушка госпитализирована. 

авария
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Комментарии (31)

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Как гость
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Гость
21 минуту назад
Помолитесь за Ирину??? А за Оленя кто помолится? Упокой господь душу невинно убиенного! Пусть теперь шиплет травку в оленьем раю и смотрит на бессовестных людишек. Жалко очень очень. Ведь в своей короткой жизни он не совершил ничего плохого. За что же его так:((
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олень
33 минуты назад
был на самокате?
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Как есть
45 минут назад
Люди вы в разуме???? Какой олень? Молодая девушка при смерти, а вы про оленя.... Не приведи Господь вам такое испытать. Всем переживающим за оленя желаю скорейшего выздоровления!!!!!
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Здоровый
15 минут назад
Отсутствие сострадания и жестокость говорит о нарушениях функций лобных долей коры больших полушарий. Я бы и Вам пожелал выздоровления, но это бесполезно. Главное что бы хуже не стало. Что Вам зделал несчастный Олень и за что Вы так не напишите безобидных животных?
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Я
сегодня, 13:37
Девушке скорейшего выздоровления и, в дальнейшем, соблюдать правила движения и быть более внимательной на дороге. Родителям сил сил и терпения, организм молодой, вытянет, должна встать на ноги. Оленя жалко. Хорошо, что это был не человек.
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Сергей
сегодня, 13:03
А это как??? Неправильное расположение на проезжей части транспорта. Это как?????? Она ехала под асфальтом или она летела вторым эшелоном над дорогой. Мне кажется что это может быть вопросом для передачи ЧТО? ГДЕ ?КОГДА?
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Алкан лтз
сегодня, 12:41
Там знаки стоят мол бегущие олени!
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Алкан лтз
сегодня, 12:41
Там знаки стоят мол бегущие олени!
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Ну вообще то
сегодня, 12:25
Грамотные люди знают,что по Усманке постоянно бегают дикие звери, особенно в районе подлякино-сошки-сухоборье. Не фиг там гнать.
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Липчанин
сегодня, 12:23
Что с оленем то?
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777
46 минут назад
Съели
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Ага
сегодня, 12:15
И сама - лосиха ! А за оленя пусть ответит !
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777
44 минуты назад
А ещё зароетить тс двигатся сквозь лес, асфальт убрать...
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