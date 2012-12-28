19-летняя девушка-водитель сбила в Липецке оленя и попала в больницу

28 августа в 22:00 на 18 километре дороги Липецк-Октябрьское-Усмань 19-летняя девушка — водитель автомобиля Лада Гранта сбила оленя.Как сообщает ГАИ, авария произошла при неправильном расположении транспортного средства на проезжей части. Девушка госпитализирована.