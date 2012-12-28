«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Происшествия
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сегодня, 09:55
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19-летняя девушка-водитель сбила в Липецке оленя и попала в больницу
Как сообщает ГАИ, авария произошла при неправильном расположении транспортного средства на проезжей части. Девушка госпитализирована.
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