«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Происшествия
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сегодня, 13:07
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В Липецке погиб 5-месячный малыш
Следственный комитет начал проверку обстоятельств его смерти.
Криминалисты обнаружили следы младенческой рвоты в месте, где спал ребенок. Тело мертвого малыша отдали на патологоанатомическое исследование.
Следственный комитет интересует причина смерти грудничка: был ли он приспан мамой, стал ли жертвой синдрома внезапной детской смерти (СВДС) или же умер по другой причине.
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