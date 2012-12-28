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сегодня, 13:07
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В Липецке погиб 5-месячный малыш

Следственный комитет начал проверку обстоятельств его смерти.

Вчера утром проснувшаяся жительница дома на улице Космонавтов в Липецке обнаружила мертвым своего 5-месячного ребенка.

Криминалисты обнаружили следы младенческой рвоты в месте, где спал ребенок. Тело мертвого малыша отдали на патологоанатомическое исследование.

Следственный комитет интересует причина смерти грудничка: был ли он приспан мамой, стал ли жертвой синдрома внезапной детской смерти (СВДС) или же умер по другой причине.
смерть младенца
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Лиза
11 минут назад
Несчастный малыш... Царствие небесное ангелочку...
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Имя
41 минуту назад
Какое горе! Бедная женщина!!!
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Наталья
59 минут назад
Я рожала в 33 года, до года не могла уснуть, все время бегала к проватке Доченьки и прислушивалась, дышит она , хотя причин беспокоится не было. Но это был долгожданный ребенок, на искусственном вскармливании. Жаль малыша, не сужу, не зная причину. Рвотный массой мог захлебнуться при тугом пеленании и при лежании ровно на спине.
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Гостья
сегодня, 13:18
Царствие небесное ангелочку. Больно, когда человек уходит, вдвойне, если это такой малыш. Вечная память. Соболезнования родителям и родственникам.
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