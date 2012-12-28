В Липецке погиб 5-месячный малыш

Следственный комитет начал проверку обстоятельств его смерти.

Вчера утром проснувшаяся жительница дома на улице Космонавтов в Липецке обнаружила мертвым своего 5-месячного ребенка.Криминалисты обнаружили следы младенческой рвоты в месте, где спал ребенок. Тело мертвого малыша отдали на патологоанатомическое исследование.Следственный комитет интересует причина смерти грудничка: был ли он приспан мамой, стал ли жертвой синдрома внезапной детской смерти (СВДС) или же умер по другой причине.