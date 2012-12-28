Жара не отступает: в Липецкой области сухо и до +33

В ближайшие трое суток Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +14 до +16 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.День 30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 4 градуса тепла.