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Погода в Липецке
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сегодня, 17:06
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Жара не отступает: в Липецкой области сухо и до +33
В ближайшие трое суток Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +14 до +16 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.
День 30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 4 градуса тепла.
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