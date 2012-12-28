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сегодня, 17:06
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Жара не отступает: в Липецкой области сухо и до +33

В ближайшие трое суток Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +28 до +33 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +14 до +16 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.

День 30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 4 градуса тепла. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
гражданин начальник
сегодня, 20:15
Игра в шашки на свежем воздухе укрепляет иммунитет. Главное, не чифирить на жаре. Пейте лучше чайный гриб.
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Animal Planet.
сегодня, 17:21
Надеюсь что осень будет пасмурной и дождливой,надоела эта жара.
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