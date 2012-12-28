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22 минуты назад

Липецкая вечЁрка: еще одна жертва воды, жара и суперлунине

Сегодня, 20 августа, стало известно о 30-й жертве воды, GOROD48 узнал, как липчане на работе спасаются от жары, и оценил суперлуние, которое произошло накануне.

Сегодня рано утром спасателям позвонил ельчанин и сообщил о пропаже отца. Через час с небольшим тело 66-летнего пенсионера достали из пруда деревни Чибисовка Елецкого района. Михаил Рогачев, по данным спасателей, утонул в 10 метрах от от знака «Купание запрещено».

Он стал 30-й жертвой купального сезона.

Сегодня в Липецке около +36. Журналисты GOROD48 проехали по городу и поговорили с теми, кому приходится работать под палящим солнцем. Приезжие из Африки нынешнюю жару сравнивают с погодой в Мали!


Накануне ночью в Липецке было суперлуние — первое в текущем году. 



Те, кто не торопился лечь спать, могли наблюдать Осетровую луну. Американцы так назвали первое полнолуние августа в честь рыбы, которую индейцы ловили в это время года. Еще больше прекрасных фотографий суперлуния можно посмотреть здесь

В суперлуние Луна выглядит на 14% больше и примерно на 30% ярче по сравнению с обычным полнолунием. Суперлуние не редкость. Оно бывают три-четыре раза в год. На следующее можно будет полюбоваться 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

«Красота!» — оценила Карга.

Завтра можно немного выдохнуть. По прогнозам синоптиков, в Липецке  температура воздуха не превысит + 30 градусов.

Фото 48.mchs.gov.ru
вечЁрка
происшествия на воде
жара
суперлуние
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