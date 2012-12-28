Липецкая вечЁрка: еще одна жертва воды, жара и суперлунине

Сегодня, 20 августа, стало известно о 30-й жертве воды, GOROD48 узнал, как липчане на работе спасаются от жары, и оценил суперлуние, которое произошло накануне.