Липецкий психолог рассказала о приемах мошенников — сотрудников особых центров социальной разведки
Заключившая контракт на 17 миллионов рублей строительная фирма попала в реестр недобросовестных
Общество
96
22 минуты назад
Липецкая вечЁрка: еще одна жертва воды, жара и суперлунине
Сегодня, 20 августа, стало известно о 30-й жертве воды, GOROD48 узнал, как липчане на работе спасаются от жары, и оценил суперлуние, которое произошло накануне.
Он стал 30-й жертвой купального сезона.
Сегодня в Липецке около +36. Журналисты GOROD48 проехали по городу и поговорили с теми, кому приходится работать под палящим солнцем. Приезжие из Африки нынешнюю жару сравнивают с погодой в Мали!
Накануне ночью в Липецке было суперлуние — первое в текущем году.
Те, кто не торопился лечь спать, могли наблюдать Осетровую луну. Американцы так назвали первое полнолуние августа в честь рыбы, которую индейцы ловили в это время года. Еще больше прекрасных фотографий суперлуния можно посмотреть здесь
В суперлуние Луна выглядит на 14% больше и примерно на 30% ярче по сравнению с обычным полнолунием. Суперлуние не редкость. Оно бывают три-четыре раза в год. На следующее можно будет полюбоваться 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.
«Красота!» — оценила Карга.
Завтра можно немного выдохнуть. По прогнозам синоптиков, в Липецке температура воздуха не превысит + 30 градусов.
Фото 48.mchs.gov.ru
0
0
0
0
0
Комментарии