В Липецкой области сухо и до +32

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем — сильная жара от +27 до +32 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +15 до +17 градусов, днем — около 30 градусов.День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году –6 градусов тепла.