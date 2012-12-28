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Погода в Липецке
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41 минуту назад
В Липецкой области сухо и до +32
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +15 до +17 градусов, днем — около 30 градусов.
День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году –6 градусов тепла.
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