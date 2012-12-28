Сегодня в Липецке: ГТО, лечение смехом и липчане перестают надеяться на пенсию от государства?
19-летний липчанин заметил мужчину с крупными купюрами в магазине и напал на него в подъезде
И обладатель Кубка России не помог - дублёры «Металлурга» умудрились пройти первый этап без побед
Общество
545
сегодня, 20:24
Липецкая вечЁрка: потопы, героический слесарь и судьба подлодки «Липецк»
Сегодня, 8 августа, днем Липецк накрыло ливнем, в управляющей компании рассказали, как обварился слесарь, и GOROD48 узнал судьбу именной субмарины.
Прочищенная в прошлом году ливневка на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе испытание не прошла. В мэрии тут же объяснили потоп на перекрестке пиковой нагрузкой на ливневую канализацию. Довольно быстро, после окончания дождя, озеро исчезло.
В Военном городке так и вовсе потекла река Хуанхэ — дождь смыл песок, завезенный для благоустройства двора.
Пострадали кафе и бары на улице Скороходова: они приняли на себя потоки воды.
«Я в этой луже помылся, а то дома воды нет», — похвалился Вячеслав Артур.
«А если бы дождь зарядил на полдня, люди бы, наверное, на крышах многоэтажек сидели». — поинтересовался Митрич.
«Вот работа для прокурора города разобраться- почему деньги выделены, работы выполнены, а проблема осталась», — предложил Петр Ильич.
«Люди, вы что тупите? Попробуйте ведро воды сразу в раковину вылить, и что она у вас забита или просто по факту не может пропустить такой объем мгновенно! Москву в этом году раз 10 топило и то там таких криков не было, а это всего лишь Липецк, о котором больше половины страны даже и не слышали», — решил разъяснить потоп на Неделина Гость.
«Был дождь? На 27 микр не капли не капнуло, сухо», — удивился Stas.
GOROD48 уже сообщал о том, что в ожоговом центре лечится 45-летний слесарь, обварившийся в подвале жилого дома В УК «Забота» рассказали, как это случилось. Слесарь проявил излишний героизм и не стал дожидаться того, чтобы энергетики перекрыли горячую воду в многоэтажке на Неделина. На него давила жительница дома, квартира которой стала мокнуть из-за воды в подвале.
Сотрудники Госинспекции труда по Липецкой области ждут отчета врачей о состоянии слесаря, чтобы начать проверку.
«Я будто посмотрел еще раз советский фильм «Экипаж». Именно так все происходило с будущим Сватом Анатолием Васильевым и стрельцом-молодцом Леонидом Филатовым», — поделился впечатлениями fed.
Помните подводную лодку «Липецк»? Ее экипаж раньше приглашали на празднование дня города, а под Новый год отправляли морякам машину с подарками. В начале 2024 года субмарина была выведена из боевого состава Северного флота и направлена на утилизацию.
Но пока она будет жить. Недавно липчане съездили туда на экскурсию. На лодке несет службу технический экипаж в составе которого девять липчан.
Они будут служить до того времени, когда на Адмиральских верфях в Санкт-Петербурге построят новую субмарину такого же типа. Закладка нового «Липецка» запланирована на 2027 год.
После сегодняшнего ливня расслабляться рано. Липецкая область еще на день останется под влиянием фронтов циклона с центром за Уралом, поэтому ночью в Липецке ожидаются небольшие дожди с грозами, а днем кратковременный дождь. Температура воздуха завтра составит от +23 до +25 градусов.
0
0
0
0
0
Комментарии