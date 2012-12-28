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1503
сегодня, 14:56
6

Благоустройство в Военном городке смыло дождем

Двадцатиминутный ливень в Липецке затопил не только низины и дороги с криво сделанной разуклонкой, но и свел на ноль начавшееся было благоустройство Военного городка.

По двору дома №37 по улице Терешковой во вовремя ливня потекла желтая река, причем из нескольких рукавов. Дождь смыл песок, завезенный для благоустройства двора.

Как рассказали GOROD48 жители дома, наблюдавшие эту «Хуанхе», подрядчик, выигравший торги на благоустройство двора, готовил пешеходные дорожки под асфальтирование, утрамбовал песок, но вдруг рабочие исчезли на два дня. А сегодня ливень смыл все труды.

Депутат горсовета от округа этого округа Андрей Захаров уверен, что случились форсмажорные обстоятельства и подрядчик устранит все за свой счет в короткий срок и продолжит благоустраивать дорожки.
ливень
потоп
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Макс
40 минут назад
Ха ха ха
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Лиза
40 минут назад
В следующий ливень смоет весь Военный городок.
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!
47 минут назад
А Лебедяни Этого мера проблемы
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гость
48 минут назад
Ох уж эти подрядчики! Какая квалификация, образование? Их когда кто проверяет?
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Шо опять
51 минуту назад
Погода виновата?
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Гость
сегодня, 15:03
При прежнем мэре таких частых публикаций небыло. А ведь это же её наследие.
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