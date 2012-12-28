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Общество
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сегодня, 14:56
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Благоустройство в Военном городке смыло дождем
Двадцатиминутный ливень в Липецке затопил не только низины и дороги с криво сделанной разуклонкой, но и свел на ноль начавшееся было благоустройство Военного городка.
Как рассказали GOROD48 жители дома, наблюдавшие эту «Хуанхе», подрядчик, выигравший торги на благоустройство двора, готовил пешеходные дорожки под асфальтирование, утрамбовал песок, но вдруг рабочие исчезли на два дня. А сегодня ливень смыл все труды.
Депутат горсовета от округа этого округа Андрей Захаров уверен, что случились форсмажорные обстоятельства и подрядчик устранит все за свой счет в короткий срок и продолжит благоустраивать дорожки.
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