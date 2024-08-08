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Погода в Липецке
2015
сегодня, 13:15
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В центре Липецка прошёл град
Непогода в Липецке связана с волновым фронтом и влиянием циклона, который находится над Уралом.
В МБУ «Управление благоустройства Липецка» GOROD48 сообщили, что в три места, которые традиционно подтапливает во время сильных дождей, отправлены две АС-машины: в район пруда на третьем участке ЛТЗ, на улицу Парковую у сквера Ивана Франценюка и к областному управлению ГАИ.
Непогода в Липецке связана с волновым фронтом и влиянием циклона, который находится над Уралом. По европейской части России протянулся его гребень.
Хорошую погоду синоптики прогнозируют только в субботу, 10 августа. А уже 11 августа нас ждёт новый циклон со Скандинавии.
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