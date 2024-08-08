Непогода в Липецке связана с волновым фронтом и влиянием циклона, который находится над Уралом.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня около 13:05 в центре Липецка прошёл град и ливень. Как рассказали GOROD48 в Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, о граде и ливнях синоптики предупреждали ещё накануне в 20:00.В МБУ «Управление благоустройства Липецка» GOROD48 сообщили, что в три места, которые традиционно подтапливает во время сильных дождей, отправлены две АС-машины: в район пруда на третьем участке ЛТЗ, на улицу Парковую у сквера Ивана Франценюка и к областному управлению ГАИ.Непогода в Липецке связана с волновым фронтом и влиянием циклона, который находится над Уралом. По европейской части России протянулся его гребень.Хорошую погоду синоптики прогнозируют только в субботу, 10 августа. А уже 11 августа нас ждёт новый циклон со Скандинавии.