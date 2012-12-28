Сегодня в Липецке: ГТО, лечение смехом и липчане перестают надеяться на пенсию от государства?
19-летний липчанин заметил мужчину с крупными купюрами в магазине и напал на него в подъезде
Погода в Липецке
313
сегодня, 17:00
1
Дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Воздух прогреется до +25 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, местами туман, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, гроза, днем кратковременный дождь. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 9 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 7 градусов тепла.
0
0
0
3
1
Комментарии (1)