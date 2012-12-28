Дожди задержатся в Липецкой области еще на день

Воздух прогреется до +25 градусов.

9 августа Липецкая область останется под влиянием фронтов циклона с центром за Уралом — пройдут кратковременные дожди. 10 августа усилится гребень с запада, осадки прекратятся. 11 августа новый циклон с северо-запада принесет в регион кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, местами туман, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, гроза, днем кратковременный дождь. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.День 9 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 7 градусов тепла.