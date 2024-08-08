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Общество
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сегодня, 15:12
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В Липецке снова затопило самую низкую точку на дорогах — перекресток Фрунзе-Неделина
В мэрии это объяснили пиковой нагрузкой на местную систему ливневой канализации, не сумевшей пропустить потоки воды.
В мэрии нам сообщили, что этот перекресток — самое низкое место в центре Липецка. Со всех улиц на него стекается вода. Пропускная способность ливневки, в том числе и системы лотков, проложенных под асфальтом, не способна в пиковые нагрузки отвести всю воду с перекрестка Фрунзе-Неделина. Поэтому какое-то время, когда над центром города дождь лил как из ведра, в этом месте собралась вода. Как только ливень поутих, вода ушла.
Напомним, что в июле 2022 года на этом перекрестке в ливень едва не погибла многодетная семья из села Пружинки в старенькой «Тойоте». В Липецке Ольгу Шмакову и трех ее детей привез отец-пенсионер: детям нужно было посетить мануального терапевта, очередь к которому они ждали три месяца. Когда их машина попала на перекресток, волны стали накрывать ее целиком. Мужчина как-то смог открыть дверь машины и вывалился из нее на дорогу — воды было ему по грудь. Эвакуировать детей из затопленного салона помог прохожий.
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