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1791
сегодня, 15:12
3

В Липецке снова затопило самую низкую точку на дорогах — перекресток Фрунзе-Неделина

В мэрии это объяснили пиковой нагрузкой на местную систему ливневой канализации, не сумевшей пропустить потоки воды.

Щедрый дождь затопил сегодня перекресток Фрунзе-Неделина. На нем едва не тонули машины. Как так, может возмутиться наш читатель, который помнит, что в прошлом году управление главного смотрителя мэрии и МБУ «Управление благоустройства Липецка» чистили на улицах Фрунзе и Неделина все элементы местной ливневой канализации. 

В мэрии нам сообщили, что этот перекресток — самое низкое место в центре Липецка. Со всех улиц на него стекается вода. Пропускная способность ливневки, в том числе и системы лотков, проложенных под асфальтом, не способна в пиковые нагрузки отвести всю воду с перекрестка Фрунзе-Неделина. Поэтому какое-то время, когда над центром города дождь лил как из ведра, в этом месте собралась вода. Как только ливень поутих, вода ушла.

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Напомним, что в июле 2022 года на этом перекрестке в ливень едва не погибла многодетная семья из села Пружинки в старенькой «Тойоте». В Липецке Ольгу Шмакову и трех ее детей привез отец-пенсионер: детям нужно было посетить мануального терапевта, очередь к которому они ждали три месяца. Когда их машина попала на перекресток, волны стали накрывать ее целиком. Мужчина как-то смог открыть дверь машины и вывалился из нее на дорогу — воды было ему по грудь. Эвакуировать детей из затопленного салона помог прохожий.


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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ась
4 минуты назад
Что-то байдарок не видно?
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Ну
40 минут назад
Так летом то дождя быть не может! Как и зимой снега))
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Петр Ильич
сегодня, 15:31
Вот работа для прокурора города разобраться- почему деньги выделены, работы выполнены а проблема осталась.
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