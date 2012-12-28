После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
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Происшествия
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31 минуту назад
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«Он снял рубашку, намотал ее на лицо, надел респиратор и шагнул в клубы пара»
В УК «Забота» рассказали о проявившем излишний героизм мастере, который обварился кипятком и сейчас с термическими травмами третьей степени находится в областном ожоговом Центре.
Подробности происшествия GOROD48 рассказал директор УК «Забота» Евгений Коротаев:
— В этот день после второго этапа гидравлических испытаний «Квадры» мы возобновляли подачу горячей воды. В 16:19 диспетчер УК принял заявку из квартиры первого этажа Неделина, 27 на горячий пол, сырость, мокнущие обои. В 16:40 на вызов приехали наши мастер-теплотехник и слесарь. Они открыли продух в подвал и оттуда вырвались клубы пара. О том, что в подвале, возможно, порыв трубы, они сообщили главному инженеру УК, чтобы тот связался с диспетчером «Квадры» и попросил перекрыть подачу теплоносителя в дом. К тому же через подвал проходит еще одна труба «Квадры», транзитная, к которой УК вообще не имеет доступа. Наш слесарь сказал, что без сброса давления в сети в подвале делать нечего. «Квадра» перекрыла подачу горячей воды в доме достаточно оперативно, где-то в 17:40. Но чуть раньше наш мастер перестал выходить с нами на связь. Заподозрив неладное, мы поехал к 27-му дому вместе с главным инженером компании.
У дома они увидели своего сотрудника. 45-летний Сергей лежал у лавочки с задранными вверх обожженными ногами и кричал от боли. Возле него собрались жители дома. Кто-то из них поливал его ноги пантенолом. Сергей был в шоке. Он не мог ответить на вопросы. В 18:00 подъехала скорая помощь, которую ранее вызвали жильцы. Мастера госпитализировали в областной ожоговый Центр в очень тяжелом состоянии.
— Мы попытались восстановить картину произошедшего. Когда мы с главным инженером приехали к дому, пара в подвале уже не было. Значит, «Квадра» быстро перекрыла доступ теплоносителя. Утечка горячей воды случилась, как мы поняли, потому, что кто-то, возможно, жилец, открыл сброс в подвал кипятка в тот период, когда «Квадра» проводила гидравлические испытания, когда была отключена подача горячей воды. Там же мы нашли сапоги Сергея, его инструменты. Жители дома рассказали, что он снял рубашку, намотал ее на лицо, надел респиратор и шагнул в клубы пара. Возможно, его подтолкнуло так поступить чувство ответственности. Говорят, что на него очень эмоционально давила та самая жительница квартиры первого этажа, которая и оставила заявку об утечке теплоносителя. Сергей проявил излишний героизм: в обход инструкций, запрещающих входить в таких случаях в подвал в одиночку, он в него все же пошел. Если бы он подождал ровно 20 минут, в течение которых «Квадра» перекрыла подачу теплоносителя, мог бы без угрозы для жизни и здоровья войти в подвал, — сказал директор «Заботы».
К счастью, сейчас состояние 45-летнего мастера потихоньку стабилизируется. Возможно, удастся обойтись без пересадки кожи.
Этот случай уже известен Госинспекции труда по Липецкой области. Руководитель ведомства Ирина Кирейчикова сообщила, что ждет от областного ожогового Центра информацию о состоянии здоровья сотрудника управляющей компании. Как только ее руководство заполнит форму 315 — документ о несчастном случае на производстве — Госинспекция начнет свою проверку происшествия.
По данным надзорного ведомства, за первые семь месяцев этого года в регионе произошло 27 несчастных случаев на производстве с тяжкими последствиями, два из которых — групповые (на три меньше, чем в январе-июле 2023 года). В них погибли девять человек (в прошлом году за семь месяцев — семь).
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