«Он снял рубашку, намотал ее на лицо, надел респиратор и шагнул в клубы пара»

В УК «Забота» рассказали о проявившем излишний героизм мастере, который обварился кипятком и сейчас с термическими травмами третьей степени находится в областном ожоговом Центре.