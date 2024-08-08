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сегодня, 14:57
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На улице Скороходова затопило бары, пабы и кафе

На цокольных этажах — вода по колено.

В результате недолгого, но сильного дождя, который прошёл сегодня около 13:00 в Липецке у дома №1а по улице Скороходова затопило цокольные этажи баров, караоке и кафе.

Как рассказали GOROD48 в баре «Лофт», проблема коснулась как минимум три заведения: самого «Лофта», пиццерии «Ташир» и паба «SV». Руководство первого заведения связывает проблему с перекрытием Горбатого моста: строители поставили блоки и ограждение, которые не дают воде уходить. В результате она хлынула в подвалы и цоколи. Канализация также оказалась переполнена.

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По словам собственников, они уже обратились в МЧС, но там им сообщили, что затопление частных помещений — это проблема, которую сами должны решать собственники. В коммунальных службах также помочь не смогли — все ассенизаторские машины оказались заняты. Так что сейчас сами работники заведений спасают продукты и оборудование.

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— Проблема в том, что в цоколях у нас находятся электрощитовые с напряжением в 380 вольт, — сетуют собственники. — А спустя несколько часов после дождя вода продолжает прибывать!
потоп
ливень
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
53 минуты назад
Если я правильно понял,МЧС только кошек с деревьев сымать могут.
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Ничего страшного
58 минут назад
Не обеднеют.
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Ёж
сегодня, 15:25
Всем посетителям этого кофе приятного аппетита ! А эпидемстанция должно проверить это на антисанитарию .
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Житель
сегодня, 15:06
Сколько же денег потрачено на расчистки ливневок, хотелось бы услышать?
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Позитив
сегодня, 15:24
Как у Вас часто забивается раковина на кухне??? Такая же история!
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гость
сегодня, 15:21
Много, только их никто не чистит
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Диэлектрик
сегодня, 15:01
По ПУЭ всё электрооборудование расположено выше уровня подтопления в весеннее время. Не волнуйтесь.
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