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Общество
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сегодня, 14:57
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На улице Скороходова затопило бары, пабы и кафе
На цокольных этажах — вода по колено.
Как рассказали GOROD48 в баре «Лофт», проблема коснулась как минимум три заведения: самого «Лофта», пиццерии «Ташир» и паба «SV». Руководство первого заведения связывает проблему с перекрытием Горбатого моста: строители поставили блоки и ограждение, которые не дают воде уходить. В результате она хлынула в подвалы и цоколи. Канализация также оказалась переполнена.
По словам собственников, они уже обратились в МЧС, но там им сообщили, что затопление частных помещений — это проблема, которую сами должны решать собственники. В коммунальных службах также помочь не смогли — все ассенизаторские машины оказались заняты. Так что сейчас сами работники заведений спасают продукты и оборудование.
— Проблема в том, что в цоколях у нас находятся электрощитовые с напряжением в 380 вольт, — сетуют собственники. — А спустя несколько часов после дождя вода продолжает прибывать!
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