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вчера, 19:52
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Приехавший устранять порыв в подвале слесарь обварился кипятком: мужчина в реанимации

Несчастный случай произошел сегодня вечером на улице Неделина.

Сегодня вечером в областной ожоговый центр госпитализирован 45-летний слесарь, который приехал на ликвидацию порыва в подвале дома по улице Неделина и обварился кипятком.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у мужчины – ожоги третьей степени ног и руки и ожоговый шок.

Сейчас слесарь находится в реанимации.
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Комментарии (15)

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Липчанин
вчера, 23:55
Мужик, выздоравливай!
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Человечность
вчера, 23:38
Какой кошмар! Вот и работай за копейки, рискуя жизнью. Здоровья тебе, человек! Поправляйся!
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Советская д 68
вчера, 21:39
Опять наша управляющая компания. Значит нам горячую воду опять долго не дадут. Слесарь один, но 5 или 6 юристов.
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Вряд ли ваша
сегодня, 00:09
Это был слесарь УК "Забота", у вас по Советской другая вроде
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Пользователь Интернета
вчера, 21:45
а где на слесарей учат, нужны слесари, соблюдающие требования охраны труда?
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Липчанин76
вчера, 21:57
а где на слесарей учат, нужны слесари, соблюдающие требования охраны труда? Если слесаря будут соблюдать требования охраны труда, то Вы, умники останетесь без тепла, воды не на 1-2 дня, или даже несколько недель, а на всю оставшуюся жизнь. Спроси любого жителя, на какую чашу весов он поставит гирю -на собственный комфорт и благополучие или на безопасность слесаря ЖКХ, 99% выберут собственный комфорт.
Ответить
Экономия
вчера, 22:03
Если слесаря будут соблюдать требования охраны труда, то Вы, умники останетесь без тепла, воды не на 1-2 дня, или даже несколько недель, а на всю оставшуюся жизнь. Спроси любого жителя, на какую чашу весов он поставит гирю -на собственный комфорт и благополучие или на безопасность слесаря ЖКХ, 99% выберут собственный комфорт. может соблюдение требований охраны труда влияет на экономику управляющей компании?
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Пользователь Интернета
вчера, 22:01
Если слесаря будут соблюдать требования охраны труда, то Вы, умники останетесь без тепла, воды не на 1-2 дня, или даже несколько недель, а на всю оставшуюся жизнь. Спроси любого жителя, на какую чашу весов он поставит гирю -на собственный комфорт и благополучие или на безопасность слесаря ЖКХ, 99% выберут собственный комфорт. Прошу написать, что вы понимаете под требованиями охраны труда и как они влияют на скорость устранения неисправности.
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Баба Нюра
вчера, 21:22
Храни тебя Господь!!! Выздоровления, будем за тебя молиться.
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гость
вчера, 21:20
Слесарь находился на работе. Мы на работе открывали и закрывали задвижки паровые в 450 гр, наряды-допуска не писались, мы были на рабочем месте.
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Лиза
вчера, 21:01
Печально. Скорейшего восстановления и здоровья слесарю.
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МАЛИНА ШИП
вчера, 20:59
Крепкого здоровья! Скорейшего выздоровления!
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Специалист
вчера, 20:24
К работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск, относятся работы в подвалах. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается работодателем. Такие наряды-допуски учитываются в журнале. Работы должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском, оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами. Приказ Минтруда России от 29.10.2020 N 758н
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Незнайка
вчера, 20:34
Ему от этого не легче. Здоровья человека.
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Блин
вчера, 20:31
Да кто с этими допусками будет мыкаться? Сказали пошёл, непошёл пиши по собственному. А пошёл значит сам нарушил ТБ.
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