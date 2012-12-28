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Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Общество
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вчера, 19:52
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Приехавший устранять порыв в подвале слесарь обварился кипятком: мужчина в реанимации
Несчастный случай произошел сегодня вечером на улице Неделина.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у мужчины – ожоги третьей степени ног и руки и ожоговый шок.
Сейчас слесарь находится в реанимации.
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