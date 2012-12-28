Приехавший устранять порыв в подвале слесарь обварился кипятком: мужчина в реанимации

Несчастный случай произошел сегодня вечером на улице Неделина.

Сегодня вечером в областной ожоговый центр госпитализирован 45-летний слесарь, который приехал на ликвидацию порыва в подвале дома по улице Неделина и обварился кипятком.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у мужчины – ожоги третьей степени ног и руки и ожоговый шок.Сейчас слесарь находится в реанимации.