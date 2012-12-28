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Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья

Сегодня, 8 июля, волонтеры нашли в Каменном логу пропавшего мужчину, подземный переход облюбовали курьеры, и GOROD48 выяснил, зачем в Молодежном парке рубят деревья.

Спасатели подняли из Каменного лога 67-летнего мужчину и доставили его в больницу. Выяснилось, что липчанина искали уже сутки. Еще 6 июля семья заявила о его пропаже.

«Скорейшего выздоровления и восстановления, родственникам огромного терпения», — пожелал комментатор.

Продавцы из подземного перехода у Центрального рынка пожаловались на курьеров и самокатчиков. Они экономят время и ездят по подземке, хотя по правилам дорожного движения должны спешиваться. 

Продавцы рассказали, что из-за самокатчиков и доставщиков еды уже пострадали несколько человек.

В Госавтоинспекции рекомендовали фиксировать нарушения с указанием места и времени и направлять обращения им через  сайт.

«В Сокольском парке гоняют на мотоциклах. По тротуару мчат как бешеные на электросамокатах. Чем подземный переход хуже? Это молодёжь на своих десятках ещё не придумали путь через подземку срезать. И, чтобы музыка грохала», — пожаловался Сокол.

«А сами они там почему торгуют? Недавно помогала пожилому мужчине спуститься по лестнице. Все поручни завесили и заставили своими столами! Он стоял, не мог наступить на ступени, и никто из этих торговцев ему не помог! Когда наведут порядок? А то завесили все своим барахлом. У меня самой отец несколько лет назад зимой там упал, потому что до поручней не было доступа, а было скользко! Разбился так, что без сознания нашла его в реанимации», — пожаловалась гостья.

Городское управление потребительского рынка нашло одну незаконную веранду — в лаундж-кафе «Игуана» на улице Октябрьской, 30. Остальные кафе и рестораны установили веранды с разрешения мэрии.

Липчане обеспокоены  сносом деревьев в Молодежном парке.  Оказалось, что все законно, частный инвестор, ООО «Интергруп», начал подготовительные работы для строительства теннисных кортов с раздевалками и трибунами.

В городском департаменте градостроительства и архитектуры уточнили, что у компании есть акт на снос деревьев и она заплатила значительную сумму в городской бюджет за порчу зеленых насаждений. При этом за разрешением на строительством фирма в мэрию еще не обращалась. Поэтому пока никто не знает, предусмотрит ли инвестор озеленение на своем объекте. Проект предполагает крытые и открытые спортивные площадки для занятия большим теннисом. Построить его компания должна до 31 марта 2026 года.

Напомним, что ранее этот участок брал в аренду другой предприниматель и построил там тюбинговую трассу. Ему не продлили договор аренды и бизнесмен потерял интерес к проекту, а на трассе вовсю порезвились вандалы. После судебных разбирательств, бизнесмен демонтировал трассу, но прежний вид склону лога вернуть уже не удалось.

Перспектива получить спортивный объект в Молодежном парке комментаторов GOROD48 почему-то не порадовала.

«Делали бы корты на месте «Катящихся камней». Расчистили бы территорию и делали бы. Хотя бы просто землёй бы засыпали», — предложил Китайский городовой.

«Раньше высаживали деревья, разбивали парки, а сейчас вырубить все, сделать корты и получать выгоду. Местное руководство заботиться о своем будущем», — написал комментатор.

«Правильно. Скоро Калмыкия зеленее будет чем Липецк. Липецк — пустыня и пустырь», — добавил Ку-ку.

«Речку в парке Победы кто чистить будет? Вонь и грязь! Стыдоба!», — напомнил Житель Липецка.

«Если хотя бы доделали и не забросили, а не как с мангальной зоной и детской площадкой, то и ладно бы», — вздохнула Тыква.

«Липчан руководство не слышит и слушать не желает. Было место для прогулок, отдыха на природе. Луга, овражек, много птиц, ёжики бегали. Вместо того, чтобы сделать дорожки, установить освещение, оставить природный ландшафт, сначала соорудили горку, теперь хотят корты для тенниса построить. Вся территория парка была доступна всем, теперь часть её исковеркали в угоду избранным. Людям нужен чистый воздух в городе, деревья, чистые водоемы. Для спортивных сооружений найдутся другие места: пустыри, места со зданиями под снос», — считает Липецк.

Завтра в Липецке будет аномально жарко: столбики термометров могут подняться до +36 градусов. Если это произойдет, то будет побит рекорд 1929 года, когда в городе было +34 градуса.

Спасатели дали несколько советов, как пережить жару. Стоит избегать длительного пребывания на солнце, особенно, с 11:00 до 17:00, носить легкую одежду светлых оттенков из натуральных тканей и головной убор, пить больше жидкости, при этом отказаться от алкоголя и кофе, использовать солнцезащитные кремы и очки, проветривать помещение. И немедленно обращаться за медицинской помощью, если почувствовали слабость.
вечЁрка
пропавший без вести
подземный переход
парк Молодежный
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Горожане.
4 минуты назад
Никаких кортов на парковой земле!! Стройте рядом!! Оставьте горожанам Парк!
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Пенсионерка
35 минут назад
Это верно. Живу у центрального рынка. По подземном переходу самокатчики гоняют, как сумасшедшие. Пару раз чуть не сбили на повороте. Выскакивают, ни на кого не смотрят. И по ступенькам с палкой ни спуститься, ни подняться, все поручни тряпками завешены. Не переход, а рынок на ступеньках и в переходе, так и гоночная трасса по пологой части перехода. Никакой управы на них нет. Ни полиции, ни гаи, ни администрации.
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Бабка из перехода
47 минут назад
Они где хотять, там и ездиють. А почему? А потому что в городе царит безнаказанность этих индивидуумов. Эти самокатчики и курьеры скоро по торговым центрам разъезжать будуть. Им же усé дозволено...
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Да уж
7 минут назад
Вам нравится коверкать слова и прикидываться неграмотной бабкой? Бывает же такое...
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