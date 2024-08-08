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57 минут назад
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Утилизация подводной лодки «Липецк» откладывается до закладки ее новой версии

Новую именную «липецкую» дизель-электрическую субмарину должны заложить на Адмиральских верфях Санкт-Петербурга в 2027 году.

В начале 2024 года дизель-электрическая подводная лодка «Липецк», спущенная на воду летом 1991 года, была выведена из боевого состава Северного флота направлена на утилизацию. «Лодка, по сути, умерла», — сообщил нам этой весной начальник отдела по мобилизационной работе и режиму администрации ЗАТО Александровск (город Полярный) Владимир Бутов, который до выхода в отставку занимал должность заместителя начальника штаба дивизии атомных подводных лодок подводных сил Северного флота.

На прошлой неделе липчанин Игорь Левчук, капитан третьего ранга в отставке, организовал очередную экскурсию на подводную лодку «Б-177» «Липецк». Мы спросили у него о судьбе именной субмарины.

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Оказалось, что подлодка будет жить еще несколько лет — до того времени, когда на Адмиральских верфях в Санкт-Петербурге построят новую субмарину такого же типа. Закладка нового «Липецка» запланирована на 2027 год. Ее строительство и оснащение может занять полтора-два года. И все это время, по словам Игоря Левчука, старый «Липецк» будет жить.

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Сейчас на лодке несет службу технический экипаж, составляющий половину от прежнего. В его составе нет срочников — только контрактники, мичманы и офицеры. Но командир у подлодки тот же — капитан второго ранга Андрей Ковалев, награжденный за межфлотский переход в 2013 году из Балтики во Вьетнам и обратно орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.

— Сейчас в составе экипажа подводной лодки — девять липчан, — подчеркнул Игорь Левчук.

Именной дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Палтус» стала в декабре 2000 года после подписания договора о шефских связях между администрацией Липецка и командованием Северного флота. В том же году мэрия отправила экипажу лодки новогодние подарки, но прочные связи между муниципалитетом и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского Общественного совета при мэрии. Все это время в Полярный, где базировалась лодка, из Липецка отправлялись подарки, собранные с учетом пожеланий моряков: медикаменты, инструменты, безалкогольные напитки и соки от местных производителей, книги, канцтовары, кондитерские изделия. Самым известным вложением в новогоднюю посылку долгое время были 10 килограммов сала от бывшего вице-мэра Липецка, а позже директора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева.
подводная лодка «Липецк»
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Комментарии (3)

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Сначала новые
санитар
5 минут назад
Дороги научитесь делать.
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Мистер очевидность
7 минут назад
Ох какая досада...
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Житель 12 микрорайон
13 минут назад
Слава ВМФ СССР и России.
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