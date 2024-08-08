После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Обокравшего продуктовый магазин и столовую мужчину нашли по оставленным следам крови и отпечаткам пальцев
Общество
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54 минуты назад
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Липецк поплыл
Дороги подтопило в результате ливня.
Напомним, ранее в МБУ «Управление благоустройства Липецка» GOROD48 сообщили, что в три места, которые традиционно подтапливает во время сильных дождей, уже отправлены две АС-машины: в район пруда на третьем участке ЛТЗ, на улицу Парковую у сквера Ивана Франценюка и к областному управлению ГАИ.
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