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1665
54 минуты назад
13

Липецк поплыл

Дороги подтопило в результате ливня.

Водители жалуются на состояние липецких дорог после короткого сильного дождя. Сообщения о подтопленное проезжей части поступают с площади Петра Великого, площади Победы и площади Театральной.


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Напомним, ранее в МБУ «Управление благоустройства Липецка» GOROD48 сообщили, что в три места, которые традиционно подтапливает во время сильных дождей, уже отправлены две АС-машины: в район пруда на третьем участке ЛТЗ, на улицу Парковую у сквера Ивана Франценюка и к областному управлению ГАИ.
дороги
благоустройство
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Жуть жуткая
6 минут назад
Зато собираются аттракционы строить. А снег и воду победить не могуть...
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Васёк
8 минут назад
Мэру некогда этой ерундой заниматься, нужно срочно качели в нижнем парке стааить, и лысый остров благоустраивать.
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Партработник
10 минут назад
Во время ливней пилораммы по распилу бабла не смывает и не затапливает. Они расположены на возвышенностях. Поэтому там трудятся 24 часа в сутки независимо от погоды.
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Гоголь Н.В.
18 минут назад
Управление городом НОЛЬ
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смотритель зоопарка
18 минут назад
срочно тендер на ремонт ливневек на триста миллионов
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Сергей
23 минуты назад
От Сокольского моста до Пединститута воды по колено.
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Липецкий цирк
24 минуты назад
Ни одна деревня никуда не уплыла. А крупный областной центр уплыл. Как так-то?!
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777
17 минут назад
Вы знаете, а в деревне к сожалению совсем нет дождя.
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Гость
27 минут назад
В результате этого потопа (в районе пл.Театральной) у кого-то гос.номер от автомобиля "уплыл" - У252МВ 48. Если потеряшка найдется, или кто-то знает - чей это автомобиль - пишите.
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Обычный дождик
33 минуты назад
Шел минут 20, а город уплыл, мер ау!!!!
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Как обычно
38 минут назад
На Циолковского как всегда. Очередные четверо не преодолевших водную стихию стоят с поднятыми капотами.
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