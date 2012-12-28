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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: опасное консервирование, снос сухостоя и застрявшие на колесе обозрения

Сегодня, 31 июля, врачи рассказали о пострадавших от консервирования, контракт на снос сухостоя получила жительница Воронежа, и стали известны подробности того, как грязинцы застряли на колесе обозрения.

В областном ожоговом центре сейчас лечатся пять липчанок от 20 до 80 лет, которые получили ожоги различных частей тела после неудачного консервирования. Причем к врачам они обратились не сразу, а через несколько дней, что усугубило проблемы со здоровьем.

«Сочувствую. Ожоги кипящей массой, а не водой, особенно тяжёлые. Скорейшего вам выздоровления», — написала Гостья.

Крупный контракт на снос деревьев получила бизнесвумен из Воронежа Яна Ганбаева. Она обошла «Зеленхоз», снизив первоначальную стоимость контракта в 4 960 250 рублей на 23,5%.

На липецком предприятии посчитали нерентабельным падение ниже 20%.

«На это нужно выделять больше денег, не только на снос сухостоя, но и на опиловку сухих ветвей и высаживание новых деревьев. Самое оптимальное дерево для города — это обычный тополь. Он поглощает углекислый газ в 3-4 раза интенсивней, а еще и быстро растет», — считает Лепесток.

А мэрия Липецка уже объявила торги на ремонт дорог на 2025 год. В первый лот со стартовой ценой 328 385 416 рублей попали дороги на улицах Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Теперика, Стаханова, Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной и Универсальный проезд.

Комментаторы GOROD48 тут же воспользовались случаем и начали писать улицы, которые, по их мнению, требуют ремонта.  

«Убедительно просим обратить внимание на дорожку от магазина Пятерочка вниз через улицу Трубная, Совхозная, до мостика через пруд и до моста через железную дорогу. Очень много людей ходят по этой дороге, но она не ремонтировалась 40 лет», — попросил крик души.

«Когда же починят проезд по ул Щерстобитова? Дорога стонет, ждет ремонта», — добавил Nublin2000.

«Когда же сделают дороги по Рудному переулку дома 2,4,6,7,9,11,13,15,17. Детская? Писали, жаловались, одни отписки. Пишут вступайте в какую-ту программу мой двор. Так делать специально не будут, чтобы жильцы сами и заплатили за дорогу», — просьба от Никифоровой Марины.

«Про Фестивальную тоже позабыли. А она с перекрестка с М.Расковой как после бомбежки», — напомнил Липчанин.

В текущем году осталось отремонтировать три улицы: Шерстобитова, Зорге и Базовый проезд.

Во время празднования дня Грязинского района несколько человек в парке имени Флерова застряли на колесе обозрения. Маховик аттракциона пришлось крутить вручную, чтобы спустить людей. К счастью, их было немного.



Чертово колесо остановилось из-за отключения электричества, произошла авария на подстанции.

Зависнуть над землей на колесе — еще то удовольствие, а если у человека акрофобия?



К липчанке, страдающей хироптофобией — боязнью летучих мышей, недавно залетела незваная гостья. Спасатели управления по делам ГО и ЧС приехали около полуночи, чтобы поймать летучую мышь и выпустить ее на улицу.

Кстати, в августе–сентябре, по наблюдениям спасателей, летучие мыши чаще всего залетают в дома липчан.

Завтра днем в Липецке потеплеет, температура может подняться до +26 градусов. И никаких дождей.

И обратите внимание, 2 августа утром перекроют движение в центре Липецка, а также временно не будут продавать спиртное по ходу движения колонны десантников, которые отметят День ВДВ.
вечЁрка
ожоги
деревья
колесо обозрения
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