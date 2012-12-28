Липецкая вечЁрка: опасное консервирование, снос сухостоя и застрявшие на колесе обозрения

Сегодня, 31 июля, врачи рассказали о пострадавших от консервирования, контракт на снос сухостоя получила жительница Воронежа, и стали известны подробности того, как грязинцы застряли на колесе обозрения.