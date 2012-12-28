У спящего на лавочке у подъезда липчанина украли «Айфон» стоимостью более 100 000 рублей
Чёртово колесо: на Дне района в Грязях остановился аттракцион, катающихся опускали в ручном режиме
Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
В Липецке задержан «иностранный специалист» за попытку откупиться взяткой за поддельные документы
Общество
922
сегодня, 20:24
1
Липецкая вечЁрка: опасное консервирование, снос сухостоя и застрявшие на колесе обозрения
Сегодня, 31 июля, врачи рассказали о пострадавших от консервирования, контракт на снос сухостоя получила жительница Воронежа, и стали известны подробности того, как грязинцы застряли на колесе обозрения.
«Сочувствую. Ожоги кипящей массой, а не водой, особенно тяжёлые. Скорейшего вам выздоровления», — написала Гостья.
Крупный контракт на снос деревьев получила бизнесвумен из Воронежа Яна Ганбаева. Она обошла «Зеленхоз», снизив первоначальную стоимость контракта в 4 960 250 рублей на 23,5%.
На липецком предприятии посчитали нерентабельным падение ниже 20%.
«На это нужно выделять больше денег, не только на снос сухостоя, но и на опиловку сухих ветвей и высаживание новых деревьев. Самое оптимальное дерево для города — это обычный тополь. Он поглощает углекислый газ в 3-4 раза интенсивней, а еще и быстро растет», — считает Лепесток.
А мэрия Липецка уже объявила торги на ремонт дорог на 2025 год. В первый лот со стартовой ценой 328 385 416 рублей попали дороги на улицах Баумана, Ковалева, Известковой, Свердлова, Теперика, Стаханова, Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной и Универсальный проезд.
Комментаторы GOROD48 тут же воспользовались случаем и начали писать улицы, которые, по их мнению, требуют ремонта.
«Убедительно просим обратить внимание на дорожку от магазина Пятерочка вниз через улицу Трубная, Совхозная, до мостика через пруд и до моста через железную дорогу. Очень много людей ходят по этой дороге, но она не ремонтировалась 40 лет», — попросил крик души.
«Когда же починят проезд по ул Щерстобитова? Дорога стонет, ждет ремонта», — добавил Nublin2000.
«Когда же сделают дороги по Рудному переулку дома 2,4,6,7,9,11,13,15,17. Детская? Писали, жаловались, одни отписки. Пишут вступайте в какую-ту программу мой двор. Так делать специально не будут, чтобы жильцы сами и заплатили за дорогу», — просьба от Никифоровой Марины.
«Про Фестивальную тоже позабыли. А она с перекрестка с М.Расковой как после бомбежки», — напомнил Липчанин.
В текущем году осталось отремонтировать три улицы: Шерстобитова, Зорге и Базовый проезд.
Во время празднования дня Грязинского района несколько человек в парке имени Флерова застряли на колесе обозрения. Маховик аттракциона пришлось крутить вручную, чтобы спустить людей. К счастью, их было немного.
Чертово колесо остановилось из-за отключения электричества, произошла авария на подстанции.
Зависнуть над землей на колесе — еще то удовольствие, а если у человека акрофобия?
К липчанке, страдающей хироптофобией — боязнью летучих мышей, недавно залетела незваная гостья. Спасатели управления по делам ГО и ЧС приехали около полуночи, чтобы поймать летучую мышь и выпустить ее на улицу.
Кстати, в августе–сентябре, по наблюдениям спасателей, летучие мыши чаще всего залетают в дома липчан.
Завтра днем в Липецке потеплеет, температура может подняться до +26 градусов. И никаких дождей.
И обратите внимание, 2 августа утром перекроют движение в центре Липецка, а также временно не будут продавать спиртное по ходу движения колонны десантников, которые отметят День ВДВ.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)