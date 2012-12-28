Липчанка испугалась летучей мыши.

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В понедельник ночью спасателям управления по делам ГО и ЧС Липецка позвонила перепуганная липчанка. Выяснилось, что в одной из квартир дома на проспекте Победы, 73 появилась летучая мышь. Спасатели обнаружили ее на занавеске.— Это самая большая фобия в моей жизни! Вообще больше окна не открою! — на видео слышен закадровый голос хозяйки.Спасатели выпустили непрошеную гостью в естественную среду обитания.В управлении по делам ГО и ЧС Липецка отметили, что больше всего летучих мышей они находят в квартирах липчан в августе–сентябре.