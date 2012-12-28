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Общество
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сегодня, 16:01
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«Это самая большая фобия в моей жизни! Вообще больше окна не открою!»
Липчанка испугалась летучей мыши.
— Это самая большая фобия в моей жизни! Вообще больше окна не открою! — на видео слышен закадровый голос хозяйки.
Спасатели выпустили непрошеную гостью в естественную среду обитания.
В управлении по делам ГО и ЧС Липецка отметили, что больше всего летучих мышей они находят в квартирах липчан в августе–сентябре.
Видео: управление по делам ГО и ЧС Липецка
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